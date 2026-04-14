Kao polovina nepojmljivo moćnog para, Loren Sančez je uspela da ubedi ultrabogataše da prestanu da se izvinjavaju zbog svog bogatstva i počnu istinski da uživaju u njemu

Njihova svakodnevica u rezidenciji vrednoj 230 miliona dolara na privatnom ostrvu Indijan Krik u Majamiju, poznatom kao "bunker milijardera", daleko je od asketizma. Dok se nekadašnji Džef Bezos iz Sijetla pamti kao pomalo nespretan logistički mozak opsednut dostavom svega u dva dana, današnji Bezos je "isklesan" u teretani, često bez majice snimljen kako se smeje na megajahti, čovek koji je uz Loren Sančez otkrio radost, ljubav i estetsku dermatologiju.

Jutarnji rituali u "bunkeru milijardera"

Dan za bračni par Bezos počinje rano, oko šest sati, ali bez digitalnih smetnji. Prva stavka na dnevnom redu nije im provera deonica, već popisivanje deset stvari na kojima su zahvalni, uz strogo pravilo da ne smeju da ponove ništa što su istakli dan ranije. Kafu piju u osvetljenoj sobi posmatrajući izlazak sunca, koristeći šoljice koje jasno govore o njihovoj novoj dinamici: njena poručuje "Opet sam se probudila đavolski seksi", a njegova je ukrašena hemijskim simbolima koji čine reč "HUNK" (komad), piše NY Times.

Nakon kafe sledi sat vremena intenzivnog treninga s privatnim trenerom, šest dana u nedelji, te partija piklbola. Loren s ponosom gleda na suprugovu transformaciju: "Dobro izgleda, zar ne? Baš dobro izgleda", ponavlja uz blago klimanje glavom. Njihova veza je prava simbioza: ona je usvojila njegove "amazonizme", poput pisanja memoranduma od najviše šest stranica za sastanke, dok on uređuje njene dečje knjige, sugerišući da podmornica na naslovnici treba da izgleda "fantastičnije, a ne realistično".

Od odbijenice u Southwest Airlinesu do "kraljice Holivuda"

Iako se često misli da je Loren ušla u visoko društvo tek udajom, istina je obrnuta. Dok je Bezosov vrhunac u Holivudu bio pokušaj adaptacije Tolkina u skupu seriju, on je već bila spiritus movens Los Anđelesa, na primer njeno prijateljstvo s Leonardom Dikaprijem traje decenijama. "Ljudi se ponašaju kao da mi je on novi prijatelj. Ne, poznajem Lea od svoje 25. godine", kaže. Među bliskim prijateljima su joj i Kris Džener, Kejti Peri i modni moćnici.

Njen put do vrha bio je obeležen "nemirnom ambicijom" koju danas pripisuje dijagnozi ADHD-a. Sa 18 godina spavala je u rođakovoj garaži u Kaliforniji nakon što nije dobila posao stjuardese u Southwest Airlinesu jer je imala "par kilograma iznad dozvoljene granice", ali umesto očajavanju okrenula se novinarstvu, postala voditeljka "Good Day L. A.", skakala padobranom pred kamerama i na kraju osnovala kompaniju za snimanje iz vazduha, "Black Ops Aviation".

"Ja sam Latinoamerikanka, neću nositi džak"

Estetika Loren Sančez često je meta kritika onih koji zagovaraju tihi luksuz. Dok Voren Bafet živi u skromnoj kući, a Mark Zakerberg nosi majice s kapuljačom, ona bira dijamante i vintidž odeću Diora i Schiaparellija. Grejdon Karter, legendarni urednik Vanity Faira, slikovito je opisao njen i stil njenog supruga: "Oni su za tihi luksuz ono što je Las Vegas za mormonsku crkvu."

Na snobovske kritike o svom izgledu i odevanju ona odgovara bez zadrške: "To je oblik mog tela. Hoće li neko da mi da džak i traži da je vežem kaišem i stegnem? Ja sam Latinoamerikanka. Ja sam Latinoamerikanka. Ja sam Latinoamerikanka."

Priznaje da je kritike pogađaju, posebno one na Instagramu, zbog čega joj je najstariji sin Niko instalirao aplikaciju koja joj blokira društvene mreže tokom dana. "Nikada ne bih mogla da napišem nešto zlonamerno nekome. To bi mi slomilo srce. Želim samo ono pozitivno", kaže Loren.

Politički detant i "Igre gladi"

Odnos slavnog para prema moći i politici takođe se promenio. Dok je Bezos nekada bio meta Donalda Trampa zbog vlasništva nad Washington Postom, danas su tonovi znatno blaži. Bezos je lično intervenisao kako bi sprečio podršku Kamali Haris u svojim novinama, tvrdeći da to "stvara percepciju pristranosti'" a par je sedeo u prvim redovima na Trampovoj inauguraciji.

Loren vešto izbegava političke teme: "Ne razgovaram o politici. Nikako. Nema šanse." Ipak, njena pojava na pariskim revijama dok Amazon deli 16.000 otkaza izazvala je bes javnosti i poređenja s "Igrama gladi". Slično je bilo i s otkazima u Postu, na šta ona odgovara kao bivša novinarka: "Znam koliko je novinarstvo važno, ali ja ne donosim te poslovne odluke."

Filantropija kao posao i budućnost u svemiru

Kroz "Bezos Earth Fund", par je dosad podelio 2,4 milijarde dolara, fokusirajući se na tehnološka rešenja za klimatske promene, poput satelita za otkrivanje požara i AI alata za praćenje ilegalnog ribolova. Loren pritom vidi filantropiju kao posao, te kaže: "Morate da proverite svakoga i osigurate da se novac koristi na pravi način."

Uprkos ogromnom bogatstvu i uticaju, ne gubi dečji zanos, bilo da leti helikopterom iznad Holivuda ili ide "na ženski izlet u svemir" s Kejti Peri. Otvoreno govori i svojoj borbi s disleksijom i osećaju manje vrednosti u mladosti, ističući da se tek uz supruga Džefa osetila istinski pametnom. Na kraju, ne krije želju za još jednim detetom, uprkos tome što ukupno imaju sedmoro dece iz prošlih brakova: "Rodila bih bebu sutra. Sutra."

(Kurir.rs/ Tportal)

