Alek Boldvin je najavio povlačenje iz glume kako bi se posvetio supruzi i deci, nakon vrlo teških godina koje su usledile posle tragedije na setu filma "Rust". U protekle četiri godine, otkako je tokom snimanja iz pištolja koji je držao smrtno stradala snimateljka Halina Hačins, glumac je prolazio kroz težak period i sve više vremena provodio s porodicom.

"Želim se da se penzionišem i ostanem kod kuće"

Gostujući u podkastu "Awards Chatter" portala The Hollywood Reporter, 68-godišnji glumac je rekao da želi trajno da napusti glumu.

"Zbog situacije u Novom Meksiku, sve je to za mene bilo vrlo bolno. Na kraju sam mnogo vremena provodio kod kuće, bio sam s decom tri i po godine. Gotovo uopšte nisam radio", ispričao je.

"To se sada menja, odradiću još niz projekata, ali navikao sam da budem kod kuće i više ne želim da odlazim. Ne želim. Ne želim više da radim. Stvarno ne želim. Želim da se penzionišem i ostanem kod kuće sa svojom decom", odlučan je Boldvin.

Alek i njegova supruga Hilarija imaju sedmoro dece: Karmen (11), Rafaela (9), Leonarda (8), Romea (6), Eduarda (4), Mariju (3) i Ilariju (2). Glumac iz braka s bivšom suprugom Kim Bejsinger ima i 30-godišnju ćerku Ajreland.

Godine pravne i lične borbe

Zvezda filma "30 Rock" 2024. godine oslobođena je optužbi za ubistvo iz nehata. Tokom višegodišnjeg pravnog procesa, istakao je, glavni fokus bila mu je dobrobit porodice. U podkastu "Dopey" ispričao je kako su deca primetila promenu u njegovom raspoloženju zbog komplikacija proizašlih iz tragedije na setu.

"Deca su me viđala kako sedim u ćošku, nisam mogao ni da se pomerim", rekao je. Dodao je kako je postojao period u kom je samo spavao, i to godinu dana bez prestanka. "To je bilo odmah nakon što je objavljeno da će ponovo podići optužnicu", kazao je.

Kritike tužiocima

U istom podkastu je Boldvin oštro kritikovao tužioce u Novom Meksiku, rekavši da su istrajali na, na kraju neuspešnom, slučaju protiv njega jer su "želeli da im se imena nađu u novinama". "To su hteli", rekao je, aludirajući na slavu i medijsku pažnju.

Boldvinu je pretila kazna do 18 meseci zatvora. "Hvala Bogu na sudiji koji ih je prozvao i rekao da je to što rade sramotno", dodao je. "Ne želim previše da se zadržavam na tome, samo želim da kažem da je sve ovo bilo vrlo bolno za moju suprugu i porodicu, moju braću i sestre i kolege", zaključio je.

