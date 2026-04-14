Slušaj vest

Megan Markl, vojvotkinja od Saseksa, navodno je „bombardovana“ ponudama za posao nakon što je otkriveno da planira da se vrati svojoj staroj karijeri – glumi.

Kako je jedan kasting agent otkrio za Page Six, Marklova je od studija i produkcijskih kuća dobila ponude za razne uloge, uključujući i one u horor filmovima i sapunicama. Ponude su počele da stižu nakon što je njen bivši kolega iz serije „Suits“, Erik Roberts, prošlog meseca javno rekao da planira povratak u Holivud.

„Vratiće se. Biće fantastična i oduševiće sve. Megan je zvezda. Od prve sekunde kada je vidite, primetite da ima kvalitet zvezde. Nije važno; to je oduvek trebalo da se desi... ona mora da glumi. Ona je mlada žena koja mora da glumi. Vreme je i Megan mora da se vrati poslu“, rekao je on.

Megan Markl

Agent je rekao da se reditelji i producenti „poslednjih nekoliko nedelja bore“ oko mogućnosti angažovanja Megan, koja je prošle godine već snimila deo za predstojeći Amazonov film.

„Megan je bila najpopularnija tema razgovora u holivudskim krugovima poslednjih nekoliko nedelja. Sama naznaka da planira povratak glumi izazvala je interes kakav nisam video u svoja tri decenije +posla. Ponude za glavne uloge i predlozi za razvoj projekata su stizali. Govorimo o producentima različitih žanrova, uključujući romantične komedije, drame, sitkome, čak i sapunice“, otkrio je izvor.

Agent je opisao vojvotkinju kao „jednoroga“, jer bi njeno potpisivanje bilo kog projekta izazvalo „stratosfersku“ pompu i naslove. „Meganino pojavljivanje u nekom projektu velika je stvar iz više razloga. Glavne prilike koje vide čelnici su koliko bi pažnje njen povratak doneo projektu, što bi potencijalno dovelo do ulaganja od desetina miliona. Razlog je taj što bi interes i publicitet za njen povratak potencijalno značili ogromnu gledanost i prodaju bioskopskih karata – ne samo u SAD-u, već i širom sveta“, dodao je izvor.

Megan Markl, princ Hari

Međutim, postoji i određena doza opreza s obzirom na to da je Megan napustila industriju nakon što se 2017. godine verila za princa Harija. Agent je istakao da postoji „veliki znak pitanja oko toga ko danas zastupa njene interese“. „Agenti, studiji, produkcijske kuće i scenaristi pokušavaju da pronađu veze sa Megan preko njenih starih agenata, poslova i dobrotvornih organizacija“, dodao je.

Megan je, prema pisanju stranih medija, odbila da glumi u Netfliksovim projektima, iako ima višemilionski ugovor sa platformom. „Nije važno kako su prošle njene serije na Netfliksu, jer se Megan vraća svojoj prvoj karijeri, u kojoj je uživala i imala uspeha. Njen ugled kao glumice uvek je bio čvrst i bila je izuzetno popularna u seriji ‘Suits’. Njen povratak dramskim projektima na ekranu, umesto da bude u centru pažnje zbog porodične drame van ekrana, veoma je privlačan“, zaključio je agent.

Megan Markl

Inače, Marklova glumi u predstojećem filmu „Close Personal Friends“ uz Bri Larson, Lili Kolins, Džeka Kvejda i Henrija Goldinga.

(Kurir.rs/Jutarnjilist)

