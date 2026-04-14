Glumica Megan Foks izazvala je buru svojim novim videom koji je objavila na Instagramu. U njemu je rekla da će milionima obožavalaca dati svoj broj telefona, zbog čega su mnogi bili uzbuđeni i poverovali joj.

"Zdravo, momci, ovo je verovatno loša ideja“, započela je Foks, obučena u uski kožni top, sa naočarima koje su joj stajale na nosu.

"Daću vam svoj broj telefona. Zato me pozovite, pošaljite mi poruku i hajde da se zabavimo. Broj je 32349…“, rekla je u nastavku, a onda je, na razočaranje mnogih, glumicu prekinula maskota brenda sapuna Dr. Skvoč, čime je otkriveno da je reč bila samo o marketinškom triku.

Na kraju videa dodala je da njen broj završava ciframa 1 i 5, uz reči: "Jedva čekam da mi se javite.“

Njena reklama prikupila je nekoliko hiljada komentara u kojima su joj mnogi priznali da ih je uspela prevariti. "Najbolja reklama ikad“, "Neću lagati, bio sam spreman da zapišem broj. Prevarila si me“, "Ako ću dobiti njen broj telefona, kupiću celo skladište onoga što prodaju“, bili su neki od komentara.

U drugom videu za brend Dr. Skvoč, Foks se predstavila kao „glavna profesorka na Dr. Squatchovoj fondaciji za izvrsnost mirisa“.

"Da li ste umorni od neprijatnih mirisa? Ja to mogu da popravim. Rani upisi su otvoreni. Vidimo se na nastavi!“, rekla je glumica, a obožavaoci su poručili da „marketinški tim zaslužuje povišicu“.

