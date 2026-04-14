Nort Vest, 12-godišnja ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, zabavlja se na festivalu Coachella (Koačela), ali njeno prisustvo izazvalo je burne reakcije i kritike na račun roditeljskih odluka. Nakon što se na društvenim mrežama proširio snimak na kojem se Nort druži s drugim poznatim osobama, mnogi su sarkastično proglasili Kim i Kanjea „roditeljima godine“ jer su devojčicu u tako mladom uzrastu izložili događaju koji mnogi smatraju neprimerenim za dete tog uzrasta.

Kim Kardašijan i Luis Hamilton poveli su Nort na Koačelu 11. aprila kako bi pogledali nastup Džastina Bibera. Dva dana kasnije, na Instagramu je objavljen snimak susreta Nort s Olandrijom Karten i Nikom Vastenbergom, parom iz američke verzije rijaliti šoua „Love Island“.

Na snimku se vidi Nort, obučena u crno sa neonski plavom kosom, kako prilazi Olandriji i grli je, na šta joj ova govori: „Baš si super devojka.“ Nort se potom smešila dok je pozirala za fotografiju između Nika i Olandrije.

Lavina kritika na društvenim mrežama

Taj simpatičan trenutak zasenile su reakcije onih koji su se pitali otkud dvanaestogodišnjakinja uopšte zna za zvezde šoua koji je zbog eksplicitnog seksualnog sadržaja označen kao neprimeren za mlađe od 17 godina. Uz to, sama činjenica da se devojčica nalazi na takvom festivalu izazvala je čuđenje i negodovanje.

„12 godina. Bravo za roditelje godine!“, glasio je jedan od komentara. Drugi korisnik je sarkastično dodao: „Dvanaestogodišnjakinja na Coachelli... Sjajan odgoj.“ Treći je bio direktan: „Nort ne bi trebalo da zna ko su oni!“

Jedan komentar sažeo je kritike na račun izgleda i ponašanja mlade Nort: „Jer dvanaestogodišnjaci bi trebalo da gledaju ‘Ostrvo ljubavi’, nose ‘grillz’, pirsinge, druže se u klubovima za odrasle i lutaju Koačelom“, aludirajući na nedavne rasprave o njenim dijamantskim navlakama za zube i pirsingu.

Nort Vest sa plavom kosom i brojnim pirsinzima na ruci

Komentar sa bine

Roditeljske odluke Kim i Kanjea komentarisao je i reper Jang Tag. Tokom svog nastupa 12. aprila sa bine se obratio direktno Nort: „Šta ima, Nort? Kako si? Gde su ti roditelji?“

Potom je pozvao publiku da je pozdravi. „Želim da svi glasno pozdravite Nort. Ona je u ovoj jebenoj gužvi. Samo se opušteno zabavljaš, kao da je najnormalniji dan. Šta uopšte radiš ovde?“, rekao je reper.

Kim Kardašijan i Kanje Vest se još nisu oglasili povodom kritika.

(Kurir.rs/ Index)

