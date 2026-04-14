Slušaj vest

Holivud je potresla veoma tužna vest koja je slomila srca brojnih obožavalaca naučne fantastike i kultnih televizijskih serija. GlumacRičard Donat, koji je svojom višedecenijskom karijerom ostavio neizbrisiv trag na ekranima, umro je u 84. godini. Njegova porodica je zvanično potvrdila ovaj gubitak.

Ričard Donat je umro 28. marta, a vest o njegovoj smrti tek sada je zvanično podeljena sa javnošću. Mnogi ga najbolje pamte po tome što je pozajmio glas legendarnom liku Evoku u čuvenom ostvarenju Ratovi zvezda.

Ova smrt dolazi samo osam godina nakon što je preminuo njegov brat Piter Donat, koji je televizijskoj publici bio najpoznatiji po ulozi oca Foksa Moldera u kultnoj seriji Dosije Iks. Nažalost, tragedija već dugo prati ovu poznatu glumačku dinastiju. Njegov brat je preminuo od komplikacija povezanih sa dijabetesom, dok je njihov stric, legendarni glumac Robert Donat, planetarno popularan po filmu Trideset devet stepenica, preminuo sa samo 53 godine od tumora na mozgu, dok je kao kasniji uzrok evidentirana cerebralna tromboza.

Posvećen otac i strastveni baštovan

Iako ga publika pamti po fantastičnim ulogama ispred i iza kamere, oni koji su ga poznavali u privatnom životu imaju samo najlepše reči za njega. U dirljivoj čitulji kojom se porodica oprostila od Ričarda, on je opisan kao strastveni baštovan, voljeni partner pun podrške, posvećeni otac i izuzetno ponosni deda.

Iza sebe je ostavio partnerku Megi Tomas, njihove sinove Ovena i Morgana, kao i četvoro unučadi, Šarliz, Nađu, Miru i Tarana, koje je prema rečima bliskih ljudi prosto obožavao. Njegovi najbliži su u zvaničnom saopštenju podelili i jednu veoma emotivnu poruku koja je rasplakala mnoge čitaoce. "Nedostajaće nam, ali njegovo prisustvo će uvek biti sa nama. Bio je dobar čovek", navodi se u izjavi.

Umesto cveća i uobičajenih gestova, oni su pozvali sve poštovaoce njegovog lika i dela da u njegovu čast i sećanje upute donacije onima kojima je to najpotrebnije.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: