Svetski poznati i zvanično najbolji kuvar na svetu, Džejmi Oliver, doputovao je u Beograd! Slavni britanski šef obišao je svoj restoran u beogradskom *Hangar Food* marketu, a u ekskluzivnom intervjuu za Dnevnik RTS govorio je o svojim najvećim profesionalnim izazovima, borbi za zdraviju ishranu dece, ali i o tome zašto su inovacije u gastronomiji danas važnije nego ikad.

Džejmi Oliver nije krio oduševljenje našom zemljom i toplom dobrodošlicom na koju je naišao.

„Srbijo, zaista sam uzbuđen što sam ovde. Mnogo je vremena prošlo od kada sam bio poslednji put. Sreo sam predivne ljude. Hvala vam na svemu“, poručio je Oliver na samom početku razgovora.

Najveći izazov u karijeri: Bitka za dečje obroke

Iako je vlasnik brojnih restorana širom sveta i autor najprodavanijih kuvara, Oliver ističe da mu vođenje restorana nije bio najteži zadatak. Najveći stres, ali i najveći ponos u karijeri, donela mu je globalna borba za promenu načina na koji se deca hrane u školama.

„Kada ste u restoranskoj industriji, to je industrija izazova. Ipak, verovatno najteža stvar koju sam uradio bila je preuzimanje školske hrane u 52 škole, za hiljade i hiljade dece. Kuvali smo i spremali za njih svaki dan“, priseća se Džejmi i dodaje da je tada naučio važnu životnu lekciju o ljudskom otporu prema promenama.

„Za mene kao mladog čoveka, činjenica da ljudi ne podnose promene – čak i ako su one dobre – bila je velika lekcija. Bilo je to verovatno godinu i po dana punih stresa. Slušao sam mnogo puta: *'Ne, ne, ne, ne možete to da uradite'*. Ali izgurali smo! To je verovatno nešto najbolje što sam ikada uradio“, ponosan je slavni kuvar.

On je uspeo da preoblikuje sistem ishrane u školama širom Velike Britanije, gde država obezbeđuje obroke za sedam miliona dece, 190 dana u godini. „To je ogromna količina hrane, velika čast za mene i na to sam najviše ponosan“, istakao je.

Svet se menja, a sa njim i hrana

Na pitanje novinara RTS-a zašto je važno neprestano uvoditi inovacije u različite forme restorana, Oliver naglašava da se menjaju publika i način života.

„Publika se menja. Ako pogledate situaciju u Srbiji – odnosi, posao, cene nekretnina, sve se menja. Koristimo tehnologiju, živimo drugačije“, objašnjava on i kao primer navodi upravo prostor beogradskog marketa koji je posetio.

„Pogledajte ovaj prostor. Vidite divne mlade ljude koji rade sa svežom hranom. Danas je postalo normalno da ste okruženi brzom hranom, da je u frižideru sve prerađeno i puno *E* oznaka i aditiva. Ja se zalažem za prirodnu hranu, u njenim stvarnim bojama. U tome je lepota života – da možete da popijete čašu dobrog vina i pojedete pravu, zdravu hranu.“

