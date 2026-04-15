Momci iz benda Lavina poneli uskršnja jaja iz Niša u Amsterdam, pa učili strance našim običajima: Komentari se usijali zbog "najsrpskijeg" detalja
Uskršnja jaja su stigla čak do Amsterdama, a naši predstavnici na Evroviziji, bend Lavina, su organizovali pravi mali turnir u tucanju jajima sa kolegama iz celog sveta.
Pogledajte kako su reagovali evrovizijski učesnici kada su saznali pravila naše tradicije, ko je bio najjači, a kome je jaje odmah puklo:
Predstavnici Evrovizije drugih zemalja su pažljivo birali jaje sa kojim će se boriti, a Pavle Aranđelović im je objašnjavao pravila, naglašavajući da je jaja farbala njegova i Lukina majka, te da su ih u kutiji za sladoled poneli čak iz Niša!
Predstavnik Grčke - Akilas, budući da je takođe iz pravoslavne zemlje, čestitao je Uskrs svima, a ispod vide su se nizali komentari:
"Polupa ga Grk, iskusno!" "Ali kutija od sladoleda - kao svi mi što je opremo i u nju stavljamo hranu", "Svaki Balkanac i Quatro kutija za sve".
(Kurir.rs/Mondo)
