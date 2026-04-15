Tejana Tejlor je i ranije često bila u centru pažnje zbog svojih originalnih i smelih modnih izbora, a ovog puta iznenadila je pojavivši se u takozvanoj goloj haljini. Za njene upečatljive modne kombinacije zaslužne su kako renomirane modne kuće čije komade nosi, tako i njen jedinstveni stil, sklon ekscentričnosti i hrabrom spajanju različitih elemenata odeće, po čemu je odavno prepoznatljiva.

Tejana Tejlor Foto: Jason Sean Weiss/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na festivalu Koačela, Tejana Tejlor pojavila se u izrazito upečatljivoj modnoj kombinaciji.

Haljina koju je nosila zapravo je bila kombinacija bodija podignutog visoko iznad kukova i metalne mreže koju je imala preko njega. Cela kreacija bila je ukrašena srebrnim detaljima nalik kapljicama vode, što je autfitu dalo futuristički i vrlo efektan izgled.

Celokupan izgled upotpunila je pažljivo odabranim detaljima. Posebno su se izdvajale futurističke sunčane naočare iz kuće Schiaparelli, koje su bile veoma upečatljive i teško ih je bilo ne primetiti. Pored njih, nosila je i pirsing na usnama, kao i masivniji nakit u vidu narukvica, minđuša i prstenja, što je dodatno istaklo njen smeli i eksperimentalni stil.

Tejana Tejlor Foto: Vivien Killilea / Getty images / Profimedia, MHD / Avalon / Profimedia

Njen futuristički stajling naišao je na pozitivne reakcije kako kod ljubitelja mode, tako i kod onih koji ne prate redovno modne trendove, ali umeju da prepoznaju i cene originalnost i kreativnost u odevanju.

(Kurir.rs/Najžena)

