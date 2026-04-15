Druga sezona serije "The Chestnut Man: Hide and Seek" premijerno stiže na Netflix 7. maja, a zvanični trejler i prve fotografije najavljuju još mračniji nastavak globalno popularne kriminalističke drame.

Detektivski duo, Mark Hes i Naija Tulin, ponovo se ujedinjuju kako bi rešili seriju brutalnih ubistava inspirisanih dečjom igrom žmurke i uznemirujućom brojalicom.

Danica Ćurčić

Radnja nove sezone započinje nestankom četrdesetjednogodišnje žene. Istraga otkriva da je žrtva mesecima bila meta nepoznatog počinioca koji ju je uvukao u psihološku igru šaljući joj fotografije, snimke i naizgled bezazlenu dečju pesmicu. Nakon što je pronađena mrtva, istražitelji povezuju slučaj sa nerešenim ubistvom tinejdžerke od pre dve godine.

Glavne uloge ponovo tumače Danica Ćurčić, glumica srpskog porekla, i Mikel Be Folsgard. Serija od šest epizoda, zasnovana na književnom svetu Sorena Sveistrupa, obećava prepoznatljivu nordijsku atmosferu prožetu traumama i dubokim ljudskim tragedijama. Za one koji su propustili prvu sezonu, ona je i dalje dostupna na striming servisu kao idealna preporuka za ljubitelje vrhunskog trilera.

