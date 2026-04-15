Slušaj vest

Treća sezona serije „Euforija“ tek je počela sa emitovanjem, a već je uspela da izazove burne reakcije publike. Najviše pažnje privukla je kontroverzna scena u kojoj Kesi, lik koji igra Sidni Svini, pozira obučena kao beba, što je pokrenulo lavinu osuda na društvenim mrežama.

Gledaoci su posebno burno reagovali na snimke iz trejlera koji su se pojavili pred premijeru 12. aprila, a mnogi smatraju da je serija ovog puta prešla granicu ukusa.

Kontroverzna scena iz trejlera izazvala je buru

U tizeru objavljenom pre premijere, Sidni Svini se pojavljuje u providnom ružičastom topu, sa cuclom u ustima i pletenicama, dok na kauču pozira u provokativnoj pozi. Upravo je taj snimak izazvao najviše negativnih komentara, jer je deo publike procenio da je scena neprikladna i preterana.

Sidni Svini kao Kesi u kontroverznoj sceni iz treće sezone serije „Euforija“ Foto: HBO MAX / Planet / Profimedia

Mnogi fanovi kažu da je cela scena delovala kao pokušaj da se publika po svaku cenu šokira, umesto da se takav sadržaj predstavi promišljeno i sa merom.

Kesi u sve ekstremnijem zapletu

Kontroverza se tu ne završava. Epizoda takođe navodno prati Kesi u pokušaju da zaradi novac preko platforme OnlyFans, snimajući provokativan sadržaj kako bi finansirala svoje raskošno venčanje sa Nejtanom.

U istoj epizodi, Kesi se pojavljuje i obučena kao štene, sa ogrlicom i povodcem, dok snimci nagoveštavaju da će se pojaviti i u kostimu bebe, sa cuclom i pletenicama. Iako su takvi fetiši prisutni u određenim zajednicama, neki gledaoci veruju da ih serija nije prikazala tačno ili pažljivo, već isključivo radi šokiranja.

Fanovi su besni: „Ovo je odvratno“

Nakon emitovanja, društvene mreže su bile preplavljene komentarima ogorčenih gledalaca, a većina kritika bila je usmerena na kreatora serije, Sema Levinsona.

„Morao sam da premotam scenu sa kostimom bebe jer definitivno nisam video ono što sam mislio da sam upravo video???“

„Sidni, možeš reći ne takvim scenama.“

„Oblačiti se kao beba je ludo, ovo je tako odvratno.“

„Šta, Sidni se obukla kao beba i tako pozira??!! Gadim se.“

„Neprihvatljivo na svakom nivou.“

„Ova serija je uznemirujuća. Ne mogu da verujem da je ovo dozvoljeno.“

„Ludo je normalizovati pedofiliju.“

„Zašto je toliko raširena?“

„Da li je to razlog zašto su svi napustili seriju?“ Razvoj Kesinog lika je takođe upitan

Način na koji se Kesin lik dalje razvija, što je ranije bilo predmet debate među fanovima, takođe je privuklo posebnu pažnju publike. Međutim, prema reakcijama publike, ovaj lik je sada otišao u još ekstremnijem pravcu.

Pogledajte u galeriji još vrelih kadrova Sidni Svini iz seirje:

1/5 Vidi galeriju Sidni Svini kao Kasandra Hauard u provokativnoj sceni iz treće sezone serije Euforija Foto: HBO Max / Ferrari / Profimedia

„Šta su, dođavola, uradili Kesi... ona više nije ista osoba.“

„Zašto uvek tako loše postupaju sa Kesi?“

Komentari poput ovih preplavili su mreže poput X i Reddit, gde mnogi fanovi tvrde da je lik izgubio svoj prethodni kredibilitet i da je pretvoren u sredstvo za provociranje publike.

Video: Zendeja u zelenoj haljini izgleda kao milion dolara