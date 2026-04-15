Pevačica Britni Spirs se u nedelju prijavila u ustanovu za odvikavanje. Strani mediji tada su izvestili da je dobrovoljno otišla na odvikavanje. Međutim, odluku je donela zbog svoje porodice.

Kako prenosi Daily Mail, Spirs se na ovaj potez odlučila zbog pritiska njenog užeg kruga ljudi. "Oklevala je. Govorila je da će otići, ali nije preduzimala nikakve konkretne korake. Svi smo joj govorili da mora nešto da preduzme, ohrabrili smo je koliko god smo mogli. Ništa se nije dešavalo", rekao je izvor.

Međutim, sve se promenilo nakon što je Britni uhapšena 4. marta. Pevačicu su priveli zbog sumnje na vožnju pod uticajem opojnih sredstava. Policajci su naveli da je Spirs krivudala kolovozom, te da se činilo da je "vozila pod uticajem kombinacije droga i alkohola".

Nakon hapšenja je njen predstavnik nazvao incident "potpuno neoprostivim", te naglasio da će pevačica preduzeti "ispravne korake i poštovati zakon". Dodao je i da se nada da će hapšenje biti "prvi korak prema dugo očekivanim promenama koje moraju da se dese u njenom životu". Uz predstavnika pevačice i mnogi drugi su izrazili zabrinutost za Britni, a njeni bližnji bojali su se da je u "opasnosti", te smatrali da ne postoji ništa što mogu da učine kako bi joj pomogli.

Ipak, Spirs se odlučila na promenu i prijavila se u ustanovu na 30 dana, a sve zbog intervencije njenih sinova, Šona Prestona i Džejdena Džejmsa. "Momci su počeli da se uključuju. Oni su jedini koje ona sluša, tako su puni ljubavi i ljubazni, ali u isto vreme i strogi. Za njih ovo nije bilo podložno pregovorima. Njoj je trebala pomoć i rekli su joj da neće prihvatiti ‘ne‘ kao odgovor. Nije im se suprotstavila, ali je odugovlačila. Učiniće ovo za njih, želi da im udovolji", istakao je izvor.

Izvori bliski porodici prethodno su rekli da je Britni trezna i da je krenula na sastanke Anonimnih alkoholičara, ponajviše zbog svojih sinova. "To je bilo ključno za njih. Dali su joj ultimatum. Bilo je - ‘Mama, moraš da odeš na odvikavanje ako želiš da dolazimo‘, a to je bio sav podsticaj koji joj je bio potreban. Ona želi odnos s njima koji bi bio ugrožen da nije otišla na odvikavanje. Napravila je ispravan korak i kažu da je srećna zbog toga", istakli su insajderi.

Inače, Britni je izgubila starateljstvo nad sinovima 2008, godinu dana nakon što se razvela od supruga i oca njenih sinova, Kevina Federlajna. Dečaci su se s ocem preselili na Havaje 2023. godine, a u poslednje vreme počeli su da provode više vremena s majkom.

