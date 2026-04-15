da li je ovo previše

da li je ovo previše

Sidni Svini kao Kesi u kontroverznoj sceni iz treće sezone serije „Euforija“

Treća sezona popularne serije „Euforija“premijerno je prikazana u ponedeljak, a prva epizoda je već izazvala žestoku debatu među gledaocima. Najviše pažnje privukla je kontroverzna scena u kojoj se Sidni Svini, odnosno njen lik Kesi, pojavljuje u verziji koja je mnoge šokirala.

U kontroverznoj sceni, Kesi pozira u kostimu psa, sa ušima, ogrlicom, povodcem i nacrtanim nosom. Kreće se na sve četiri i laje dok snima eksplicitni sadržaj, zbog čega su neki gledaoci odmah povezali scenu sa fetišem poznatim kao „igra šteneta“.

Šta je „igra šteneta“

Prema objašnjenju LGBTK+ portala Them, „igra šteneta“ je deo kvir subkulture i jedna od podvrsta BDSM-a, koja podrazumeva igranje uloga u kojem osoba preuzima ulogu šteneta, ponekad u grupi, ili „čoporu“, a ponekad sa „vodačem“, ili vodičem.

„Čitav proces se odnosi na povezivanje sa svojim pravim ja kao šteneta i uključivanje u takvu igru“, kaže Them.

„Zamislite da se valjate po podu, igrate se donošenja i opuštate se, kao i da bežite od svakodnevnog stresa u zamenu za euforiju i potpuno uranjanje u ulogu.“

Portal dodaje da se „štene“ ponekad može posmatrati kao pokorni partner, dok su „dreseri“ dominantni, ali da to nije pravilo u svakoj vezi.

Sidni Svini kao Kesi u kontroverznoj sceni iz treće sezone serije „Euforija“ Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Naravno, igra bi trebalo da se odvija tek nakon što su štene i njegov dreser temeljno razgovarali i postigli razumevanje granica, saglasnosti i mogućih sigurnih reči“, ističe se.

„Iako svi odnosi šteneta i dresera ne oponašaju odnose podređenih/dominanata, to može pomoći da se razumeju koreni „igre štenaca“ u kvir BDSM i kožnim zajednicama.“

Gledaoci besni zbog scene u seriji

Dok mnogi ističu da scena iz serije nije nužno autentičan prikaz „igre štenaca“, reakcije publike su bile burne i veoma podeljene.

Jedan korisnik X je napisao:

Sidni Svini kao Kesi u kontroverznoj sceni iz treće sezone serije „Euforija“ Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„U redu je mrzeti 'Euforiju' i HBO, ali nemojte mrzeti 'igranje štenaca'. Toliko je zabavno, bilo da držite povodac ili ste na njemu.“

Drugi komentator je bio mnogo oštriji:

„Svi viču 'ona glumi', naravno... činjenica je da su neke scene očigledno bile nepotrebne i osmišljene da je seksualno ponize pred svim muškarcima koji su je obožavali... Holivud je mračno mesto.“

Usledile su i druge reakcije:

„Ček je morao biti ogroman jer ne bi mogla drugačije da pristane...“

„Ovo je tako sramotno, čak i za Džejkoba. Ali kako Sidni Svini može da pristane na nešto ovako? To je kao ritual poniženja.“

Sidni Svini kao Kasandra Hauard u provokativnoj sceni iz treće sezone serije Euforija Foto: HBO Max / Ferrari / Profimedia

„Terati Sidni da ovo uradi je pakao.“

„Jednostavno ne mogu da verujem da je Sidni Svini pristala da uradi pola glupih stvari koje ćemo videti ove sezone. Glumi psa? Devojko, pređi preko toga...“

Nova scena dodatno razbesnela publiku

Kontroverze se tu ne završavaju. U još jednoj sceni iz serije, Kesi se pojavljuje obučena kao beba kako bi snimala sadržaj za odrasle, što je izazvalo nove osude na društvenim mrežama.

Sidni Svini kao Kesi u kontroverznoj sceni iz treće sezone serije „Euforija“ Foto: HBO MAX / Planet / Profimedia

Upravo zbog takvih snimaka, deo publike smatra da nova sezona „Euforije“ sve više računa na efekat šoka, dok drugi ocenjuju da serija prelazi granice ukusa i koristi provokaciju kao glavno sredstvo za privlačenje pažnje.

