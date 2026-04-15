Srpski predstavnik na Evrosongu u Beču, grupa „Lavina“, predstavila je englesku verziju svoje evrovizijske pesme „Kraj mene“. Iako je numera sada dobila i izdanje na engleskom jeziku, već je potvrđeno da će bend svoju pesmu na Pesmi Evrovizije izvesti na srpskom.

Publika tako sada ima priliku da čuje kako pesma zvuči i u drugačijem ruhu, ali se takmičarska verzija neće menjati.

Pesma prvo bila namenjena albumu

Kako su članovi benda otkrili, numera „Kraj mene“ u početku nije bila planirana za festivalski nastup, već za njihov novi album. Ipak, u međuvremenu su odlučili da sa njom okušaju sreću na Pesmi za Evroviziju, zbog čega će izlazak albuma morati da sačeka kraj evrovizijskog takmičenja.

Posebno je zanimljivo i to što je „Kraj mene“ prva pesma koju su izveli na maternjem jeziku.

Engleska verzija ostaje za album

Članovi benda objasnili su i zbog čega su, uprkos postojanju engleske verzije, odlučili da na Evroviziji nastupe na srpskom jeziku.

- Engleska verzija će svakako biti na našem sledećem albumu. Pravilnik PZE nalaže da barem 50 odsto teksta bude na srpskom, a mi nismo hteli kompromis da pola bude na jednom, a pola na drugom jeziku. Iako za Evroviziju možemo celu da je otpevamo na engleskom, odlučili smo da ostane na srpskom - rekli su momci iz benda za Kurir.

Nastup koji je osvojio i publiku i žiri

Pesma „Kraj mene“ nije važila za glavnog favorita na Pesmi za Evroviziju, ali je bend snažnim nastupom uspeo da preokrene očekivanja. Energičan scenski nastup, vokalna i muzička sigurnost, kao i vizuelni identitet koji je mnoge podsetio na „Igru prestola“, ostavili su snažan utisak i na publiku i na stručni žiri.

Upravo zato je njihov trijumf bio poseban, jer su se i publika i žiri složili u izboru pobednika. Grupa „Lavina“ pritom može da se pohvali i impresivnim rezultatom od gotovo 30.000 SMS glasova.

„Nadamo se da su ljudi željni drugačijeg zvuka“

Članovi benda priznali su da u trenutku proglašenja pobede nisu ni bili svesni koliku su podršku dobili od publike.

- Mi tu cifru nismo ni čuli, samo nam je zujalo u ušima da smo pobedili! Nadamo se da to znači da su ljudi željni drugačijeg zvuka. Verujemo da metal može da ode ka nekom mejnstrimu, da budemo zastupljeniji u medijima. Nama to nije bila ideja, ali bismo voleli da se to dogodi. Metal je cela jedna andergraund kultura koja negde živi sama sa sobom. Nadamo se da će ovaj naš uspeh pružiti mogućnost i drugim izvođačima sa naših prostora da izađu iz anonimnosti, a ne samo da ulažu trud koji se baca u vodu, daje minimalne rezultate, kroz šta smo i mi prošli - poverili su.

Uspeh koji bi mogao da otvori vrata i drugima

Pobednički nastup benda „Lavina“ mnogi vide i kao signal da domaća publika želi više raznovrsnosti na muzičkoj sceni. Bend veruje da bi njihov uspeh mogao da ohrabri i druge izvođače iz alternativnih i andergraund muzičkih pravaca da izađu pred širu publiku.

