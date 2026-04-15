Providna haljina poput oblaka i nakit vredan 100.000 dolara: Najizazovnije izdanje En Hatavej uzburkalo Njujork
Glumica En Hatavej sinoć nam je servirala smelo modno izdanje, bez trunke vulgarnosti, a sve je lepo iskombinovala sa cipelama Christian Loubuten i nakitom Bulgari.
Ovog proleća svi pričaju o modnim izdanjima Zendeje i En Hatavej, koje svoje najnovije filmove promovišu na ekstravagantan način i u upečatljivim stajlinzima.
I dok svi pričaju o nastavku filma "Đavo nosi Pradu", glumica En Hatavej promoviše još jedan film u kojem glumi, a to je "Mother Mary".
Za premijeru ovog filma u Njujorku, lepa glumica je sinoć čuvala haljinu koja je malo pomerila granice mode.
Iz brenda Lever Couture stoji dizajnerka Lessja Verlingieri, a upravo ona je za En Hatavej osmislila providnu i voluminoznu haljinu, sašivenu po meri.
Tanak dizajn je bio sastavljen od spiralnih slojeva tila, koji su skoro lebdeli iznad glumičinog tela poput oblaka
Kako piše InStyle, minđuše i prstenje od 18-karatnog belog zlata sa dijamantima i smargadima koštaju više od 100.000 dolara.
Stajling En Hatavej osmislila je njena dugogodišnja saradnica Erin Volš koja brine i o stilu Selene Gomez i Alison Bri.
(Kurir.rs/Glossy)
