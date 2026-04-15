Glumica En Hatavej sinoć nam je servirala smelo modno izdanje, bez trunke vulgarnosti, a sve je lepo iskombinovala sa cipelama Christian Loubuten i nakitom Bulgari.

Ovog proleća svi pričaju o modnim izdanjima Zendeje i En Hatavej, koje svoje najnovije filmove promovišu na ekstravagantan način i u upečatljivim stajlinzima.

I dok svi pričaju o nastavku filma "Đavo nosi Pradu", glumica En Hatavej promoviše još jedan film u kojem glumi, a to je "Mother Mary".

Za premijeru ovog filma u Njujorku, lepa glumica je sinoć čuvala haljinu koja je malo pomerila granice mode.

En Hatavej Foto: Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Iz brenda Lever Couture stoji dizajnerka Lessja Verlingieri, a upravo ona je za En Hatavej osmislila providnu i voluminoznu haljinu, sašivenu po meri.

Tanak dizajn je bio sastavljen od spiralnih slojeva tila, koji su skoro lebdeli iznad glumičinog tela poput oblaka 

Kako piše InStyle, minđuše i prstenje od 18-karatnog belog zlata sa dijamantima i smargadima koštaju više od 100.000 dolara.

Stajling En Hatavej osmislila je njena dugogodišnja saradnica Erin Volš koja brine i o stilu Selene Gomez i Alison Bri.

