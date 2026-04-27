Klaudija Kardinale bila je i ostala jedna od najlepših glumica svih vremena. Fatalna Italijanka proslavila se šezdesetih godina, a iza sebe je ostavila listu od preko 50 kultnih naslova za koje je nagrađena i prestižnim nagradama.

Ipak, da lepota nije garancija za lep i bezbrižan život osetila je još kao devojčica. Odrastala je pod okriljem stroge i konzervativne porodice, te su je mnogi začikavali u školi da je "monahinja" s obzirom da je nosila crnu, zatvorenu odeću, a na šminku nije smela ni da pomisli.

Ipak, "monaška odeća" nije mogla da sakrije njenu lepotu. Iako nikada nije maštala da bude glumica već misionarka, sa 14 ju je spazio francuski filmski reditelj Rene Vautier koji ju je snimio za potrebe dokumentarnog filma, a iako je kadar u kom se pojavila trajao samo nekoliko sekundi, to je bilo dovoljno da je proslavi.

Pojavila se i u modnim časopisima, a potom ju je egipatski glumac Oar al Šarif predložio reditelju Žaku Baratjeu da je snimi u svom istorijskom filmu "Goha". Otac Klaudije nije imao ništa protiv, ali je ona počela da plače jer nije želela da bude glumica.

Međutim, usledio je događaj koji je zauvek obeležio život mlade lepotice. Klaudiju je pre takmičenja lepote počeo da prati sumnjiv čovek koji ju je redovno čekao posle časova. Sa njim ju je kasnije upoznao njen prijatelj, a on se i ponudio da je odveze na zabavu svoje devojke. Misleći da je neće povrediti, Kardinale je sela u njegov auto, no muškarac ju je odveo drugim putem i silovao je.

Naredio joj je da ćuti, a ona se najpre plašila da kaže svojim roditeljima. Ubrzo se otkrilo da je ostala u drugom stanju, a iako je silovatelj predlagao da se otarasi bebe, Klaudija je to odbila.

U tom trenutku je već bila u sedmom mesecu, i bilo je gotovo nemoguće sakriti stomak, zbog čega je priznala istinu svom producentu. On je potom šalje u London gde je u oktobru 1958. rođena beba Patrik. Ubrzo je tamo došla Klaudijina majka. Složili su se da će ova beba biti njen "sin", jer je bilo neophodno da se sačuva integritet "neveste Italije" za štampu i da se ne krše uslovi ugovora.

Svima je rečeno da je on brat glumice, a Klaudija Kardinale je pristala na to. Dečak nije imao pojma da mu je Klaudija prava majka sve dok nije imao 8 godina. Međutim, kada je to saznao, već je prošlo previše vremena, i nikada nisu mogli da uspostave odnos majka-sin.

Lepa glumica kasnije se zaljubljuje upravo u producenta koji joj je spasao karijeru, a on je i zvanično usvojio njenog sina. Ipak, iako se činilo da žive život iz bajke, par je stavio tačku na brak 1975. godine.

Glumica se zaljubila u Paskala Skvitijerija, zbog kojeg je ostavila supruga Franka Kristaldija. Sa njim je bila u braku, sve do njegove smrti 2017. godine. Iz braka su dobili ćerku Klaudiju.

