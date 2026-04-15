Holivudska zvezda Nikol Kidman donela je važnu i veoma ličnu odluku koja je iznenadila mnoge. Glumica je u 58. godini odlučila da pohađa obuku za dulu smrti, ističući da taj izbor možda na prvi pogled deluje neobično, ali da za nju ima duboko značenje.

Na ovaj korak odlučila se posle smrti majke, koja je preminula u 85. godini, a upravo to bolno iskustvo, kako je objasnila, navelo ju je da drugačije sagleda poslednje dane života i podršku koja je tada potrebna i osobi koja odlazi i njenim najbližima.

Nikol Kidman na 98. Oskaru

Smrt majke promenila joj pogled na život

Nikol Kidman je otvoreno govorila o tome koliko ju je pogodio odlazak majke, ali i koliko joj je bilo teško što porodica u tim trenucima nije mogla da pruži onoliko podrške koliko je želela.

„Dok je moja majka umirala, bila je sama, a mi, kao porodica, mogli smo da joj pružimo samo ograničenu podršku“, rekla je Nikol Kidman.

Glumica se u martu oglasila i na društvenim mrežama povodom rođendana svoje majke, uz emotivnu poruku.

„Mnogo mi nedostaju mama i tata. Sećam se svoje mame na njen rođendan. Zauvek u mom srcu“, napisala je glumica.

Nikol Kidman pruža podršku u manekenstvu ćerki Sandej Rouz

Zašto je odlučila da postane dula smrti

Govoreći o ovoj velikoj odluci, Nikol je objasnila da je iz ličnog iskustva shvatila koliko je važno da u najtežim trenucima postoji neko ko može da pruži mir, utehu i podršku bez pritiska i opterećenja.

„Moja sestra i ja imamo mnogo dece, svoje karijere i poslove, a želele smo da se brinemo o njoj nakon što je otac preminuo. Tada sam pomislila: ‘Volela bih da na svetu postoje ljudi koji bi bili tu da nepristrano sede uz nju i jednostavno joj pruže utehu i brigu’. Zato je to deo mog ličnog razvoja i jedna od stvari koje ću učiti“, rekla je.



Iako je i sama priznala da njena odluka „možda zvuči pomalo čudno“, jasno je da je za nju ovo mnogo više od običnog interesovanja – reč je o ličnoj misiji proistekloj iz tuge, gubitka i potrebe da drugima olakša ono što je i sama prošla.

Šta zapravo radi dula smrti

Dula smrti je osoba koja pruža nemedicinsku, emocionalnu, praktičnu, a često i duhovnu podršku osobi na kraju života, kao i njenoj porodici. Njena uloga počinje onda kada postane jasno da se bliži kraj života i može da traje i nakon smrti, kroz podršku porodici u periodu žalosti.

Ona ne leči i ne zamenjuje lekare, medicinske sestre, psihologe ili sveštenike, već je tu kao saputnik kroz jedan od najtežih životnih procesa. Cilj je da taj period učini mirnijim, svesnijim i dostojanstvenijim.

Nikol Kidman na Oskar afterpartiju

Jedan od važnih zadataka dule smrti jeste i da zajedno sa osobom koja umire i njenom porodicom osmisli poslednju fazu života. To podrazumeva razgovore o tome gde bi osoba želela da provede poslednje dane, ko bi voleo da bude uz nju i kakva atmosfera joj najviše prija – tišina, muzika, svetlost sveća, otvoren prozor ili miris omiljene kreme i parfema.

Dula može da pomogne i da se na vreme donesu odluke o obredima i svemu onome što porodici u tim trenucima donosi utehu i smisao.

Burna prošlost i život pod lupom javnosti

Pored nove odluke koja je privukla pažnju javnosti, Nikol Kidman je godinama bila u centru interesovanja i zbog privatnog života. Sa Tomom Kruzom bila je u braku 11 godina, a tokom zajedničkog života usvojili su dvoje dece, sina Konora i ćerku Izabelu, koje su nastojali da drže daleko od očiju javnosti.

Njihov razvod 2001. godine šokirao je javnost, a dugo se nije znalo šta je dovelo do kraha braka. Kasnije su se pojavile tvrdnje da Nikol nije mogla da izdrži sve veći pritisak Sajentološke crkve, kojoj je Tom Kruz pripadao, kao i da je u tom periodu vodila ozbiljnu borbu za svoje mentalno zdravlje.

