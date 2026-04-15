Mina Sovtić se baš iznervirala na svom venčanju: Ovako je izgledala svadba ćerke Anice Dobre koja se razvela, mlada nije htela da baca bidermajer
Glumica Mina Sovtić, čiji je razvod iznenadio domaću javnost, udala se 2022. godine, i to čak dva puta izgovorivši sudbonosno "da" bivšem suprugu Luki Nikoliću.
Mina i Luka su građansko venčanje obavili u aprilu 2022. godine u opštini Stari grad, dok su crkveno venčanje i svadbeno veselje upriličili u septembru iste godine.
U galeriji pogledajte kako je izgledalo raskošno venčanje Mine Sovtić i Luke Nikolića:
Ceremoniji, koja je obavljena u crkvi Ružica na Kalemegdanu, prisustvovalo je oko 70 zvanica, među kojima i poznati - Olga Odanović, sa suprugom Draganom Petrovićem Peletom, Jovan Jovanović, Stefan Radonjić, Bane Trifunović sa suprugom Tihanom Lazović i drugi.
Nakon crkvenog venčanja svadbeno veselje je upriličeno u restoranu na Kalemegdanu.
Mlada se iznervirala na svojoj svadbi
Zbog gužve koja se vrlo brzo napravila na venčanju ispred crkve, usled velikog broja znatiželjnih koji su došli da vide kako sve izgleda, Mini nimalo nije bilo svejedno, pa se iznervirala, te nije htela da baca bidermajer ispred crkve. Glumci su dobacivali: "Ništa, devojke, drugi put", da bi se kroz koji minut venčanje nastavilo po planu.
Buket je kasnije ipak bacila, te je završio u rukama Minine deveruše Ive Ilinčić.
Da i te kako ume da stavi do znanja kad joj nešto nije po volji, MIna je pokazala i u restoranu tokom sečenja mladenačke torte.
Sve je bilo kao iz bajke. Međutim, u trenutku kada je konobar mladencima ponudio pomoć, Mina je žustro odmahnula rukom. Pretpostavljamo da je glumica kao prava domaćica htela da svoju svadbenu tortu iseče sama, bez ičije pomoći.
Ljubav koja je počela još u školskim klupama
Mina Sovtić i Luka Nikolić upoznali su se još u srednjoj školi. Dok je ona kasnije krenula putem glume i izgradila prepoznatljivu umetničku karijeru, Luka je završio arhitekturu, ali se nije zadržao isključivo u toj profesiji.
U jednom periodu radio je inženjerski posao i bavio se projektovanjem mašina za reciklažu, dok je danas usmeren ka modernim tehnologijama. Radi na razvoju video-igara kao 3D artist, a posvećen je i 3D štampi.
Mina prvi put otvoreno o razvodu
Gostujući u podkastu „Podcast u pidžamama“, ćerka Anice Dobre osvrnula se na težak period iza sebe i otkrila da je njenom braku došao kraj.
– Mi ne živimo zajedno već dve godine, ali naravno, sa svešću da smo odrasli zajedno, nemam šta da kažem na to. Ne bih javno pričala o privatnom životu, negde je najvažnija situacija, barem moj prioritet je da budemo u dobrim odnosima zbog Lune. Nije se desilo ništa ogromno, ništa toliko strašno, baš nam je prioritet ćerka. Toliko mi je drago da imam dete i da je on otac, to je negde i normalno. Kad si sa nekim toliko dugo zajedno, lepo je imati nekog ko vas spaja.
Njenim rečima jasno je stavljeno do znanja da, uprkos razvodu, između nje i bivšeg partnera postoji želja da zbog ćerke sačuvaju stabilan i korektan odnos.
Građansko venčanje daleko od očiju javnosti
Mina Sovtić i Luka Nikolić prvo su izgovorili sudbonosno „da“ u aprilu 2022. godine, pred matičarem opštine Stari grad, u prisustvu najužeg kruga porodice i prijatelja.
Pojedini mediji tada su navodili da na opštinskom venčanju navodno nisu bili prisutni roditelji, već samo mladenci i kumovi, ali ta informacija nikada nije zvanično potvrđena.
Luka je za kumu izabrao glumicu Mionu Marković, sa kojom se družio i pre nego što je upoznao Minu, dok je Mini kuma bila Roksanda Gavrilović, njena dugogodišnja prijateljica. Nakon građanskog venčanja usledili su ručak i slavlje u Klubu književnika.
Video: Svadba Mine Sovtić