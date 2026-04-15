U dokumentarcu "Secrets of the Royal Kitchen" otkrivene su tajne navika u ishrani britanske kraljevske porodice, a zanimljivo je da se iz tog dokumentarca saznalo da svi članovi, uključujući i Kejt Midlton, navodno slede staro sujeverje po kom ne smeju da jedu hranu "šiljastog" oblika. Ovo se odnosi na sve namirnice u obliku pravougaonika ili kvadrata, odnosno one koje imaju oštre, zašiljene ivice.

To, na primer, znači da na meniju Kejt Midlton ne smeju da budu sendiviči u obliku kvadrata, a bivši kraljevski kuvar Grejem Njubold objašnjava kako se to verovanje o hrani prenosi generacijama kroz porodicu. Da dodamo i da Kejt Midlton ima, kao i sve kraljevske dame, ima strog protokol koji se tiče oblačenja, pa tako svoje glamurozne kapute ne sme da skine ni kada joj je vruće.

Da se vratimo hrani.

Naime, britanska kraljevska porodica veruje da će služenje hrane sa šiljastim ivicama prizvati nevolje monarhije, što dalje implicira da njihov kulinarski tim ima određena ograničenja.

"Članovi kraljevske porodice nikada ne jedu četvrtaste sendviče jer tradicija kaže da svako ko im daje hranu sa oštrim ivicama pokušava da sruši tron Engleske", rekao je Njubold u gorepomenutom dokumentarcu.

Bivši kraljevski kuvar proveo je dve godine radeći u Bakingemskoj palati i šest godina u Kensingtonskoj palati, ali nikada nije pripremio četvrtaste sendviče za pokojnu Elizabetu II. Umesto toga, kraljica Elizabeta je volela okrugle sendvičiće sa džemom koje je svaki dan konzumirala uz popodnevni čaj, prenosi "Express".

Suprug kraljice Viktorije, princ Albert, takođe je sledio slična sujeverja u hrani, navodno izbegavajući da jede bilo šta što je bilo u obliku kovčega.

Šta članovi kraljevske porodice ne smeju da jedu kada su na putovanju?

Članovi kraljevske porodice imaju i stroga pravila o tome šta mogu da jedu kada putuju, a na vrhu liste namirnica koje treba izbegavati su školjke zbog visokog rizika od trovanja.

"Vrlo je razumno ne konzumirati plodove mora kada ste u toku nekog javnog angažmana. Ne želimo da bilo koji član kraljevske porodice dobije ozbiljnu reakciju na trovanje hranom. Pogotovo ako je na turneji u inostranstvu", ističe bivši batler kraljevske porodice Grant Harold.

Za pokojnu kraljicu se takođe znalo da nije ljubitelj testenine ili krompira, a takođe nikada nije jela beli luk zbog potencijalno lošeg zadaha.

S druge strane, kralj Čarls je 2008. uveo zabranu pripremanja specijaliteta foa gra, odnosno jetre patke ili guske, a zbog dobrobiti ove dve pernate životinje.

Kralj Čarls decenijama u krug vrti nekoliko istih namirnica za doručak

Još jedan od bivših kuvara na dvoru Daren Mekgrejdi otkrio je navike kralja Čarlsa kada je reč o doručku - on uvek jede sveže lokalne proizvode.

"Obično počinje dan sa voćem za doručak, često šljivama iz bašte koje su lagano poširane. Uz to pojede malo soka i malo muslija", rekao je Mekgrejdi.

Njubold je, pak, upotpunio sliku o doručku sadašnjeg monarha. "Gde god da kralj putuje po svetu, kutija za doručak ide sa njim. U njoj se svako jutro nađe šest različitih vrsta meda, posebne vrste musija, sušeno voće i sva ona specijalna hrana oko koje je pomalo izbirljiv", istakao je.

