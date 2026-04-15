Pravna saga između Blejk Lajvli i njenog kolege iz filma "It Ends With Us", Džastina Baldonija, ulazi u najburniju fazu. Dok se bliži suđenje zakazano za 18. maj u Njujorku, advokatski tim glumice podneo je niz zahteva kojima pokušava da spreči da ključni, po nju kompromitujući dokazi, uopšte dođu do porote. Lajvli tvrdi da Baldonijeva strana pokušava da "preplavi suđenje tračevima" i karakterizacijom nje kao "zle žene".

Jedan od najspornijih zahteva odnosi se na imovinsko stanje Blejk Lajvli i njenog supruga Rajana Rejnoldsa.Njihovo zajedničko bogatstvo procenjuje se na vrtoglavih 400 miliona dolara, što glumica smatra opasnim podatkom u rukama porotnika.

Blejk Lajvli

"Informacije o neto vrednosti tužilje nisu relevantne za ovaj slučaj i predstavljaju rizik od uticanja ili podsticanja predrasuda protiv imućnih pojedinaca", naveli su njeni advokati u podnescima. Prema njihovim rečima, isticanje finansijske moći služi isključivo kako bi se stvorio animozitet kod običnih građana koji će donositi presudu.

Optužbe za "terorizam" i 17 ultimatuma

Posebno su neprijatne interne poruke čelnika studija Sony Pictures koje su postale javne nakon otpečaćenja dokumenata. U jednoj od njih, Andrea Đaneti, izvršna potpredsednica produkcije, u razgovoru s producentom Džejmijem Hitom nazvala je Lajvli "je*enom teroristkinjom". Taj komentar je navodno usledio nakon što je Lajvli zapretila da će napustiti produkciju ako se ne ispuni njen spisak od 17 zahteva vezanih za montažu i kreativni smer filma.

Džastin Baldoni na crvenom tepihu povodom filma „It Ends With Us"

Lajvli sada traži da se te poruke izbace iz dokaznog materijala, tvrdeći da su "nepotpune, jednostrane i krajnje obmanjujuće". Njeni advokati smatraju da Džastin Baldoni pokušava da "prošvercuje tračeve i glasine" kako bi zavarao porotu da su upravo ti događaji krivi za nagli pad njene popularnosti u avgustu 2024. godine.

Slučaj "Nicepool" i duhovi prošlosti

Bizarniji deo dokaznog postupka uključuje i lik Najspula iz filma "Deadpool & Wolverine". Baldonijev tim tvrdi da je taj lik, kog tumači Rajan Rejnolds, zapravo ismevajuća karikatura samog Baldonija, prikazan kao "osvešćeni" feminista kog na kraju ubija Lejdipul, kojoj je glas pozajmila upravo Lajvli.



Glumica te optužbe odbacuje kao irelevantne: "To je pokušaj da se nastavi s atentatom na karakter Blejk Lajvli kao nasilnice i zle žene". Istovremeno, želi da blokira i svedočenje norveške novinarke Kjersti Flae, čiji je intervju iz 2016. postao simbol neprijatnog ponašanja glumice. Advokati Lajvli tvrde da bi njeno svedočenje samo "ponavljalo javne izjave koje tužilju opisuju kao nepristojnu".

Tejlor Svift i "mizoginija koja seže duboko"

Iako neće lično svedočiti, u sudnici će se čitati poruke Tejlor Svift. Pevačica je u privatnoj komunikaciji pružila snažnu podršku prijateljici, pišući joj: "Niko nikada ne treba da se upušta u rat s tobom".

BlejkLajvli je u rat protiv Džastina Baldonija uvukla i Tejlor Svift

Svift je u porukama bila oštra i prema Baldoniju, navodeći da je njegova "mizoginija toliko duboka da misli kako žene nisu sposobne da pobeđuju u šahu ili igraju dugoročne partije moći". S druge strane, Baldoni negira sve optužbe i traži da se odbace svedočenja žena koje su se žalile na njegovo ponašanje, uključujući glumicu Dženi Slejt, uz obrazloženje da su ti incidenti davno rešeni izvinjenjem i da služe samo "zbunjivanju porote".

