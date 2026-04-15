Srednja Zemlja je stigla u Las Vegas kao deo prezentacije studija Warner Bros na događaju CinemaCon u utorak. Studio je otkrio nekoliko članova glumačke postave za predstojeći film „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“ (Gospodar Prstenova: Potraga za Golumom), koji režira Endi Serkis. Premijera u bioskopima zakazana je za 17. decembar 2027.

Pored režije, Serkis će igrati Goluma/Smigola, Ijan Mekelen se vraća kao Gandalf,Elajdža Vud ponovo tumači Froda Beginsa, a Li Pejs reprizira ulogu Tranduila. Novi članovi franšize „Gospodar prstenova“ uključuju Kejt Vinslet kao Marigol i Leo Vudal kao Halvard. Džejmi Dornan će takođe igrati Strajdera, koji se kasnije otkriva kao Aragorn u originalnom romanu.

Film će pratiti potragu za iskvarenim hobitom u godinama koje prethode događajima iz filma „The Fellowship of the Ring“ (Družina prstena). Scenaristi originalne trilogije, Fran Volš i Filipa Bojens, pridružuju se Fibi Gitins i Arti Papageorgiu u adaptaciji dela Dž. R. R. Tolkina.

Tolkin je prvobitno napisao trilogiju „The Lord of the Rings“ (Gospodar prstenova) pedesetih godina prošlog veka, nakon uspeha knjige „Hobit“ iz 1937. Piter Džekson je adaptirao „Gospodara prstenova“ u tri filma 2001, 2002. i 2003. godine, a kasnije je „Hobita“ razvio u sopstvenu trilogiju 2012, 2013. i 2014.

Originalni filmovi „Gospodar prstenova“ bili su prekretnica u bioskopskom i tehničkom smislu, sa ukupnom zaradom od skoro širom sveta i 17 osvojenih Oskara. Treći film, „The Return of the King“ (Povratak kralja), osvojio je nagradu za najbolji film 2004. godine, uz rekordnih 11 Oskara. Serkisova izvedba Goluma u drugom i trećem filmu bila je revolucionarna u oblasti motion capture tehnologije, uz inovativne digitalne efekte kompanije Weta Workshop. Serkis je ponovo igrao Goluma u prvom filmu trilogije „Hobit“ 2012.

Studio New Line Cinema se već vratio u Srednju Zemlju 2024. godine animiranim filmom „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“. Kompanija Amazon-MGM takođe adaptira Tolkinova dela kroz sopstveni ugovor sa naslednicima autora i trenutno radi na trećoj sezoni serije „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ za platformu Amazon Prime Video.

(Kurir.rs/ Variety)

