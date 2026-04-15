Pop kraljica Madona je otkrila da će njen novi album, „Confessions on a Dance Floor: Part II“, koji je nastavak dance izdanja iz 2005, biti objavljen 3. jula za izdavačku kuću Warner Records. Ovo je njen prvi studijski album u poslednjih sedam godina i predstavlja ponovno okupljanje sa di-džejem Stjuartom Prajsom, producentom originalnog albuma „Confessions on a Dance Floor“, koji sadrži hitove poput „Hung Up“, „Sorry“, „Jump“ i druge.

Madona je vest objavila danas putem društvenih mreža, zajedno sa omotom albuma na kojem sedi na ljubičastim zvučnicima u donjem vešu, dok joj ružičasta tkanina prekriva lice. Takođe je podelila kratak muzički isečak uoči objavljivanja prvog singla.

U saopštenju za javnost, Madona i Prajs su podelili svoj „manifest“ tokom rada na albumu:

„Moramo da plešemo, slavimo i molimo se svojim telima. To su stvari koje radimo hiljadama godina - one su zapravo duhovne prakse. Na kraju krajeva, plesni podijum je ritualni prostor. To je mesto gde se povezujete - sa svojim ranama, sa svojom ranjivošću. Rejv je umetnost. Radi se o pomeranju sopstvenih granica i povezivanju sa zajednicom istomišljenika. Zvuk, svetlost i vibracija preoblikuju našu percepciju, uvlačeći nas u stanje nalik transu. Ponavljanje basa ne samo da čujemo, već ga i osećamo. To menja našu svest i briše ego i vreme.“

Najava dolazi nakon što je Madona nagovestila da će novi dance album izaći 2026. godine, nakon njenog povratka u Warner Records, skoro dve decenije nakon što je napustila tu izdavačku kuću.

Madona

„Od toga da sam bila umetnica koja se mučila u Njujorku, do potpisivanja ugovora za izdavanje samo tri singla, tada mi se činilo da moj svet više nikada neće biti isti - i zaista je tako i bilo“, rekla je Madona. „Od samog početka, Warner Records je bio pravi partner uz mene. Srećna sam što smo ponovo zajedno i radujem se budućnosti, stvaranju muzike, neočekivanom i možda pokretanju nekih potrebnih razgovora.“

(Kurir.rs/ Variety)

