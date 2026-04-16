Preminula je Luča Moreno, umetnica koja je ostavila snažan pečat kako u rančera muzici, tako i u nacionalnoj kinematografiji. Njena smrt predstavlja veliki gubitak za generaciju zvezda koje su obeležile popularnu kulturu te zemlje.

Vest o njenom odlasku potresla je brojne poštovaoce, ali i kolege sa estrade, posebno zbog bogatog umetničkog nasleđa koje je gradila decenijama.

Foto: printscreen/youtube/ MrFubarito

Luča Moreno, čije je pravo ime Irma Glorija Očoa Salinas, rođena je 1939. godine u Nuevo Leonu. Još kao devojčica pokazivala je veliko interesovanje za umetnost, a karijeru je započela pedesetih godina prošlog veka, u periodu procvata meksičke filmske industrije.

Na velikom platnu debitovala je u ostvarenju „Asesinos, S.A.“, gde je izvela i numeru „La noche de mi mal“. Upravo tim projektom započela je put kojim je uspešno spojila glumu i muziku.

Nakon toga nizali su se angažmani na filmu i televiziji, a publika ju je godinama pratila u različitim projektima. Među zapaženijim ostvarenjima bila je i njena uloga u popularnoj telenoveli „Quinceañera“.

Potresna oproštajna poruka ćerke

Vest o smrti javnosti je saopštila njena ćerka Mimi, članica poznate grupe Flans. Pevačica se od majke oprostila emotivnom porukom na društvenim mrežama.

U objavi je govorila o velikom bolu zbog gubitka, ali i o snažnoj ljubavi koja ih je povezivala. Njene reči dirnule su hiljade ljudi koji su joj uputili poruke podrške i saučešća.

