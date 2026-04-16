Glumica Anja Mit nedavno je postala majka, a sada je otkrila detalje urnebesne situacije u kojoj se našla.

Ona je gostovala u emisiji "Ceca Show", a na pitanje da li su nekada prekoračili brzinu, i da li im je policija progledala kroz prste jer su poznati, glumica i ostali gosti su potvrdili da jesu.

Međutim, kako je potom otkrila, situacija se umalo završila neslavno.

Anja Mit i Vladimir Petrović

"Jesam, ali mi oni nisu oprostili. Pisali su mi kaznu, pošto sam menjala adresu stigla mi je naredba da ću da idem u zatvor i to su me zvali pre 15 dana. Rekli su mi 10 dana u Požarevcu ili 10.000 dinara. Ja kažem: 'Požarevac'. I čujem tajac na telefonu. Ja sam mlada mama, ja želim da se naspavam - tako sam im rekla. Ali platila sam na kraju", ispričala je Anja kroz smeh.

Ceca Ražnatović

Na ovu komičnu priču, pevačica Ceca Ražnatović se nadovezala svojim nezaboravnim iskustvom i dala joj zlata vredan savet:

"Pazi šta želiš, tako sam i ja govorila da mi je mesec dana da se naspavam, oni su me tamo zaboravili. Pazi šta želiš".

