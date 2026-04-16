Dijana Niven Bećirović srednju školu pohađala je u Sarajevu, a usput snimala reklame za socijalističke privredne gigante. Od studija glume odustala je u poslednjem času i upisala se na žurnalistiku. Kasnije je završila još dva fakulteta.

Rođena je 1962. godine u siromašnoj porodici u Lukavcu kod Tuzle, gde se niko pre nje od početka sveta pa do te 1981. godine nije slikao go. A ona je to učinila - pozirala je za Startovu duplericu. Bila je u sedmom razredu kad je ostala bez oca, ali je podršku majke imala celog života

Bila je i jedna od "Cura s Jadranske obale" u "Plejbojevom" editorijalu 1981. Slike tadašnjih YU lepotica koje su obnažene stale pred objektiv izašle su i u nemačkom izdanju Plejboja pod nazivom "Titove devojke"! Nije trebalo modnim agentima mnogo da primete tada 14-godišnju Dijanu, a 1984. godine je otišla u Italiju gde je postala model slavnih brendova kao što su "Versace" i "La Perla".

Sredinom 80-ih napustila je Jugoslaviju i krenula put Italije, gde se nakon uspešne manekenske karijere okrenula pozivu novinara.

- Živela sam u Milanu i družila se s Vladom Pravdićem, klavijaturistom “dugmića”. Bio je zaljubljen u mene, ali odjedanput se pojavio Goran Bregović. A kad Goran nešto hoće, onda to i dobije. I tu je krenuo sukob dvojice članova benda. A da li me je Goran ukrao od Vlade? Pa jeste - otkrila je ona jednom prilikom.

Pre nekoliko godina je promovisala knjigu "Moja priča" u kojoj je otkrila brojne detalje iz svog života. Između ostalog, ona se podsetila da se Niki Lauda tukao zbog nje, da ju je papa Benedikt XVI provozao na vespi, da su joj se udvarali Rod Stjuart i Kevin Kostner, i da je pričala s papom Ivanom Pavaom II iako je bila "pijana i u miniću". I dalje vodi računa o svom izgledu i voli da ga prikazuje na Instagramu.

Koliko je bila uspešna u novinarskom poslu svedoči i činjenica da joj je papa Ivan Pavao II tri puta davao intervju, baš kao i Benedikt XVI dok je još bio kardinal.

Ostaće upamćeno da je baš ona napravila poslednji intervju sa slavnim vozačem Formule 1 Ajrtonom Senom. Prvog maja 1994. godine Brazilac je poginuo u udesu tokom Velike nagrade San Marina, a Dijana je dva dana pre toga razgovarala sa njim o pitanjima života i smrti. Zbog jedne večere sa Silviom Berluskonijem Bećirovićki su pripisivali pad italijanske vlade.

Bila je u vezi s brojnim slavnim osobama, kako sa domaće tako i sa strane scene, a najzvučnija imena sa kojima je dovođena u vezu su svakako su Al Paćino i Goran Bregović.

"Svi su padali pred Majklom Korleoneom, ali ne i ja. Nije bio moj tip. Al Paćina sam upoznala kad je snimao 'Kuma'. Izlazili smo, ali je on bio večno napet i uvek u paranoji od paparaca. Redovno u strahu da će ga uhvatiti. Moj zadatak je da muškarca napravim muškarcem, a njegov da mene napravi ženom. To nisam osećala kod Paćina, već samo njegov ključali ego", prepričala je detalje iz odnosa sa holivudskim glumcem. S vremenom joj je njegovo ponašanje počelo da smeta, a ona njegove naredbe nije želela da sluša.

"Počeo je da mi daje naredbe kad smo bili u noćnim provodima. Kao, 'idemo odmah kući'. Odgovorim mu: 'Idi ti slobodno'. Dogovarali smo naše druženje i na Siciliji. Rekla sam mu: 'Staviću ti košuljicu'. Mislila sam na ludačku košulju. I neverovatno, samo dva dana nakon ovog mog zezanja Al Paćino je završio u psihijatrijskoj klinici i to od posledica konstantnog stresa. Al je divan tip, ali iako ga mnogi vide kao 'Kuma' ili "Skarfejsa', ja sam ga doživela kao neopuštenu osobu. Možda čak i s nataloženim kompleksima", rekla je.

"Optužili su me da sam zamalo rasturila 'Bijelo dugme'. Živela sam u Milanu i družila se s Vladom Pravdićem. Bio je zaljubljen u mene, ali odjednom se pojavio Goran Bregović. A kada Goran nešto hoće, onda i dobije. I tu je krenuo sukob dvojice članova 'Dugmeta'. A da li me je Goran 'ukrao' od Vlade? Pa jeste', ispričala je ona.

Dijana danas ima 60. godina i već duže vreme živi u Los Anđelesu. Završila je i American Film Institute i radila je kao producentkinja ne nekim holivudskim filmovima.

