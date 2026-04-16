Iako je glumica Anica Dobra prisutna na javnoj sceni Srbije više od tri decenije, ona svoj privatni život brižljivo čuva od radoznalih pogleda. Poznato je da od samog početka karijere uživa u skladnom braku sa Miodragom Mićom Sovtićem, dugogodišnjim predsednikom fudbalskog kluba "Dorćol", sa kojim ima ćerku Minu.

Njen suprug retko istupa u javnosti, ali je jednom prilikom napravio presedan i, odgovarajući na pitanje kakva je Anica supruga, dao vrlo duhovit i iskren odgovor:

Miodrag Mića Sovtić Foto: Damir Dervišagić

„Ona je najbolja žena. Nema bolje... ali nije kod kuće. Došla je kasno iz Makedonije i mislim da je jutros otišla u Grocku kod majke”.

U Grockoj pronašla oazu mira

Upravo ta lokacija – Grocka – predstavlja pravo utočište slavne glumice. Iako Anica i Mića žive u stanu na beogradskom Dorćolu, ona svaki slobodan trenutak provodi daleko od gradske vreve, na bajkovitom imanju koje je uredila za svoju majku Anu. Ova skrivena, moderna građevina nalazi se na kraju uskog sokaka i svojim izgledom podseća na pravi mali dvorac sa prelepim pogledom na Dunav.

Na ovom imanju najviše boravi Aničina majka, koja uživa u miru i prirodi, a o uspehu svoje ćerke govori sa izuzetnom skromnošću:

Mina Sovtić Foto: Marko Karović

„Poslednjih nekoliko godina sam najviše ovde, prija mi. Unuka Mina obožava da dođe, a Anica kad ima vremena, mnogo je zauzeta poslom. Evo bila je u Makedoniji i primila nagradu. Ne mogu da kažem da mi ne prija kad je hvale i nagrađuju, to smatram njenim pozivom, ali ne i nečim najbitnijim u životu”.

Život na selu i odnos sa komšijama

Komšije iz Grocke obožavaju glumicu i njenu majku, a kako to u manjim mestima obično biva, ne promiču im ni detalji iz njihovog privatnog života. Jedna od komšinica podelila je svoja zapažanja, osvrnuvši se i na glasine koje su svojevremeno kružile:

Anica Dobra Foto: Damir Dervišagić

„Viđam i Minu, koja je izrasla u prelepu devojku. Jedino nikad ne viđam muža Aničinog. Davnih godina on je dolazio, ovde sam čula glasine da su se razvodili, ali nisam u to zalazila. Ana je malo svoja i povučena. Popriča preko kapije sa svetom i hrani često Garija, našu zajedničku kucu. Ima jedan Bosanac tu koji ih sluša i uradi i donese im šta god da zatreba”.

Ono što meštane posebno oduševljava jeste Aničina nestvarna empatija i spremnost da pomogne u kraju koji se i dalje bori sa osnovnim infrastrukturnim problemima:

„Ovde nije stigao vodovod, a vode nema da se naprave bunari, imamo zajedničku vodu gore na glavnom putu. Anica kad prolazi tuda obavezno zastane da pozdravi meštane i poveze nekoga ko ide peške i nosi nešto ili je star”.

(Kurir.rs/Blic)

Video: Anica Dobra o seriji "Beležnica profesora Miškovića"