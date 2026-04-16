Nove informacije o lečenju Britni Spirs: Evo ko je pevačici rekao da ode na kliniku za odvikavanje nakon hapšenja
Sinovi Britni Spirs, dvadesetogodišnji Šon Preston i devetnaestogodišnji Džejden Džejms, imali su ključnu ulogu u njenoj nedavnoj odluci da potraži pomoć. Nakon što je tokom vikenda objavljeno da se pop zvezda dobrovoljno prijavila u ustanovu za odvikavanje, izvor za magazin People otkrio je da su upravo njeni sinovi bili presudni u tome da pristane na lečenje.
Odluka o odlasku na rehabilitaciju usledila je nakon što je pevačica u martu uhapšena u Kaliforniji zbog vožnje pod dejstvom opijata.
„Bila je veoma uznemirena i potresena nakon hapšenja. Plašila se mogućnosti odlaska u zatvor. Bilo joj je potrebno nekoliko nedelja da shvati da je rehabilitacija najbolja opcija“, naveo je izvor.
Isti izvor dodaje da njen tim od samog hapšenja insistira na lečenju.
„Ljudi iz njenog okruženja veoma su zabrinuti za nju i stalno pokušavaju da joj pruže podršku, ali to nije uvek lako. Od hapšenja je bilo mnogo razloga za brigu.“
Prema rečima upućenog izvora, upravo su njeni sinovi, Šon i Džejden, na kraju uspeli da je ubede da potraži stručnu pomoć.
„Oni su odigrali ključnu ulogu u njenoj odluci da ode na rehabilitaciju. Bili su vrlo direktni i jasni. Sve što žele jeste da njihova majka bude zdrava“, istakao je izvor.
Povodom njene odluke, u ponedeljak se oglasio i njen bivši suprug Kevin Federlajn, sa kojim ima sinove. Putem svog advokata poručio je:
„Kevin je upoznat sa izveštajima da se prijavila na rehabilitaciju. Ako joj je pomoć potrebna, drago mu je što je dobija i što izgleda da je to odluka koju je donela sama, a ne nešto što joj je nametnuto – ukoliko je to zaista tako.“
