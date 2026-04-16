Kloi Kardašijan odgovara svom bivšem suprugu Lamaru Odomu nakon što se pojavila u njegovom novom dokumentarcu kako bi mu učinila uslugu.

Odom je u Netfliksovom dokumentarcu „Untold: The Death & Life of Lamar Odom“ ponovo otvorio priču o svom gotovo fatalnom predoziranju 2015. godine, kada je pronađen bez svesti u bordelu van Las Vegasa.

Kardašijanka (41) se pojavila u dokumentarcu kako bi govorila o svom braku sa Odomom i o tome kako se brinula o njemu nakon predoziranja, uključujući i to da je privremeno zaustavila razvod kako bi bila uz njega tokom oporavka.

Lamar Odom

Međutim, nakon što je dokumentarac, Odom (46) je osporio nekoliko njenih tvrdnji, uključujući i to da je njegov otac Džo Odom rekao da ga ne treba stavljati „na aparate za održavanje života“, što je Lamar negirao, kao i tvrdnje da mu je oporavak dugovao Bogu, a ne Kardašijan, za koju je ranije rečeno da mu je pomogla da preživi.

Reakcija

Rijaliti zvezda je 15. aprila reagovala je na Odomove izjave u epizodi svog podkasta „Khloé in Wonder Land“ nakon što je, kako kaže, „provela sate snimajući taj dokumentarac kao uslugu“.

„Mislim da me najviše ljuti to što smo sve to uradili i sve je bilo u redu. Završila sam sa tim. Rekla sam: nikada više neću raditi ništa u vezi sa Lamarom, jer sam završila. A sada Lamar daje intervjue i kaže da je ljut na mene, implicira ili tvrdi da lažem, sve te stvari, umanjuje moju vrednost, govori da nisam ja ta koja mu je pomogla“, rekla je, oslanjajući se na njegove izjave u emisiji ,,Today" 6. aprila.

„Osećam se tako glupo“, rekla je Kardašijanka, priznajući da je besna što je uopšte upletena u to.

Dilema

Na podkastu je rekla da su je Odom i njegov tim zamolili da učestvuje u dokumentarcu, te da je mesecima razmišljala o tome pre nego što je pristala.

„Rekla sam: ‘Želim da budem sigurna da će ovo biti pozitivna priča. Ne želim da ulazim u ovo ako će biti negativno. On je već prošao kroz mnogo toga.’“

„Svi su mi govorili: ‘Ne, ovo je sjajno. Biće stvarno pozitivno. On to radi, on je taj koji je to tražio’“, prisetila se. Netfliks joj je zatim rekao da ne mogu „da završe [dokumentarac] bez nje“, pa je pristala da učestvuje.

„Svesno sam uradila Netfliksov projekat za Lamara. Nisam dobila ni jedan jedini dolar za to. Nemam nikakav interes u ovoj priči. Meni je potpuno svejedno da li će se ovaj dokumentarac snimiti ili ne. Ne zanima me. I to takođe više nije nešto o čemu želim da pričam.“

„Sve što sam uradila jeste ispričala priču koju su od mene tražili da ispričam, a sada da mi se to baca u lice i da se ponašaju kao da nisam uradila ništa od toga i da se implicira da lažem — to je ludo“, rekla je. „Osećam se izigrano.“

„Da li ljudi misle da ja volim da pričam o ovome ceo dan? Ne, to je traumatično“, rekla je zvezda, govoreći o ponovnom proživljavanju braka i Lamarove zavisnosti za potrebe dokumentarca. „Nikada ne bih iznosila nešto što nije na meni da iznesem. Sve sam to držala za sebe 11 godina, ili koliko god već. Lamar me je zamolio da učestvujem u ovom dokumentarcu. Uradila sam to zbog njega.“

Iznenađenje

Kardašijanka kaže da misli da njen bivši nije očekivao ovakvu reakciju na dokumentarac, i sada pokušava da na neki način umanji njenu vrednost, što je frustrira.

„Godinama me je hvalio, sve to. Ne treba mi da me hvališ. Ali sada nećeš da me napadaš ili da se ponašaš kao da sam glupa samo zato što ti se ne sviđa reakcija javnosti“, rekla je.

„Untold: The Death & Life of Lamar Odom“ se sada prikazuje na Netfliksu, prenosi People.

