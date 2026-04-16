Silvana Stanković promovisala "Aktuelnosti između fronta i ekrana" na talasima Dunava
Na brodu novinarke Vesne de Vinče održana je svečana promocija knjige "Aktuelnosti između fronta i ekrana" autorke Silvane Stanković, koja je okupila više od stotinu zvanica iz različitih sfera društvenog života.
Među prisutnima našli su se istaknuti predstavnici srpske intelektualne elite, među kojima su bili prof. dr Bojan Dimitrijević, novinar Siniša Ljepojević, kao i brojni vojni zvaničnici koji su se dokazali u odbrani Srbije – pukovnik Milan Jolović Legenda, general Vinko Pandurević i kapetan Dragan. Događaju su prisustvovali i bivši premijer Srbije Nikola Šainović, ambasador Palestine, kao i veliki broj kolega iz medija, advokature i medicine.
Posebnu notu događaju dali su i gosti iz sveta estrade, među kojima su bili Jasna Milenković Jami i Era Ojdanić, čime je dodatno potvrđena raznovrsnost i značaj okupljanja.
Ovaj nesvakidašnji skup ljudi različitih profesija ujedinilo je prijateljstvo i poštovanje prema autorki Silvani Stanković.
– Ciljano je birano da promocija bude na brodu, u skladu sa promenama u svetu gde se sve menja, kreće i ubrzava – istakla je Stanković obraćajući se prisutnima.
O knjizi su govorili Dušan Milovanović, dugogodišnji urednik Kompanije Novosti, kao i novinar Siniša Ljepojević, osvrnuvši se na značaj i aktuelnost tema koje autorka obrađuje.
Knjiga „Aktuelnosti između fronta i ekrana“ nastala je nakon više od četiri godine svakodnevnog rada i prikupljanja materijala, sa posebnim fokusom na vojnu operaciju u Ukrajini, ali i šire geopolitičke promene u svetu. Ovo je petnaesta knjiga Silvane Stanković, čime ona potvrđuje svoj kontinuitet i posvećenost analizi savremenih društveno-političkih tokova.