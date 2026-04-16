Reč je o turskoj glumici Pelin Karahan, koja se nakon uspeha u popularnoj seriji emitovanoj 2012. godine, uspešno posvetila i drugim televizijskim projektima, ali i porodičnom životu koji je sada pred važnim životnim preokretom.

Nakon što je 2014. godine stupila u brak sa biznismenom Bedrijem Guntajem, par je godinama važio za skladan, ali diskretan bračni tandem. Međutim, nakon više od decenije zajedničkog života, došlo je do odluke koja je iznenadila javnost – njihov brak se završava.

Sultanija iz Sulejmana Veličanstvenog stavlja tačku na brak

Vest o razvodu pojavila se nakon meseci spekulacija da između supružnika postoje nesuglasice i udaljenost. Iako su u početku pokušavali da demantuju navode i naglašavali da su im deca prioritet, informacije iz turskih medija govore da je odluka sada konačna.

Par ima dva sina, Alija Demira i Ejupa Džana, a oboje su više puta isticali da će, bez obzira na lične razlike, njihova uloga roditelja ostati nepromenjena i da će zajednički brinuti o deci.

Prošlog meseca pojavile su se i fotografije para na istanbulskom aerodromu tokom Ramazana, nakon čega su otputovali u Bodrum, što je tada protumačeno kao pokušaj da se odnos preispita. Ipak, čini se da je konačna odluka ipak doneta.

– Porodična pitanja su osetljiva, kao što znate. Trudimo se da dobro upravljamo ovim procesom. Ako dođe do bilo kakve konkretne promene u našim životima, bićemo u kontaktu. Bedri je otac moje dece, mi smo životni partneri – izjavila je ranije glumica.

Iako su mnogi verovali da bi taj korak mogao biti izbegnut, prema poslednjim informacijama, odluka o razvodu je definitivno potvrđena, tvrdi novinarka Sejhan Erdağ, piše alparslandiyari.com.

Podsetimo, sultanija iz Sulejmana Veličanstvenog Pelin Karahan karijeru je gradila i kroz druge zapažene projekte, među kojima su serije „Anđeli“, „Dosta“, „Jednom na Kipru“ i „Vrata vremena“, ali uloga Mihrimah i dalje ostaje njeno najprepoznatljivije televizijsko ostvarenje.

U kultnoj seriji, sultanija iz Sulejmana Veličanstvenog prikazana je kao moćna i uticajna figura osmanskog dvora, jedina ćerka sultana Sulejmana i sultanije Hurem, koja je kroz političke intrige i brakove imala značajnu ulogu u istorijskom narativu serije. Njena sudbina na ekranu, baš kao i životne promene van njega, i dalje privlače veliku pažnju publike.

