Na meti razboljnika i pljačkaša

Slavica Eklston, danas Malić, bivša supruga nekadašnjeg vlasnika Formule 1 Bernija Eklstona, napadnuta je u u avgustu 2023. godine svojoj kući u Švajcarskoj. Do napada je došlo tokom noći dok je Slavica Eklston spavala, kada su u dom upala dvojica maskiranih napadaa za kojima se još traga, a ona je zadobila lakše povrede.

Ovo nije prvi put da se Slavica i njena porodica nađu na meti razlicitih napada. U julu 1996. godine Bernija i Slavicu napala su dva pljačkaša u njihovoj kući u Londonu.Tada su napadaci otrgli dijamantski prsten sa ruke Slavice Eklson za koji se nagađalo da vredi više od 750.000 dolara. Bernija su prilikom napada pretukli i naneli ozbiljne povrede, nakon čega je bivši vlasnik Formule 1 završio završio u bolnici sa slomljenim kostima lica. Osim vrednog prstena, lopovi su tada ukrali i sat marke Rolex. Nakon razvoda od Slavice, Bernija su ponovno napali pljačkaši 2010.godine, ispred zgrade Formule 1 u Londonu. Bernija, koji je tada imao 80 godina, napala su četvorica muškaraca, kako je pisao BBC. Prilikom napada ukrali su nakit vredan 200.000 funti, a Berni je završio u bolnici sa lakšim povredama glave.

Kroz sličnu neprijatnost prošla je i Petra Eklston, ćerka Slavice i Bernija, kada su je 2016. godine napala dvojica muškaraca. Napadači su bacili molotovljev koktel ispred njene vile u Londonu, svega par metara od njenog automobila.