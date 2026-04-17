Čuvena tradicionalna pesma "Ne kuni me, ne ruži me majko", koja već decenijama živi kroz različite interpretacije i koju je snažno obeležio Luis, dobila je novu, duetsku verziju Ivana Bosiljčića i Mladena Lukića. Spot je objavljen pre nekoliko dana i sudeći po prvim reakcijama publike i broju pregleda, ova pesma dobija novo poglavlje svog dugog muzičkog života.

Mladen Lukić Foto: Miloš Nadaždin



Bosiljčić i Lukić su dugogodišnje kolege iz Pozorišta na Terazijama, gde Lukić, kao solista orkestra, učestvuje u brojnim mjuziklima u kojima nastupa i Ivan. Međutim, ideja o prvoj zajedničkoj saradnji, nije nastala ni u pozorištu ni u studiju.

Spontani trenutak koji je promenio sve

Tokom jednog od koncerta "Naše veče", autorskog projekta Ivana Bosiljčića, Mladen Lukić nalazio se u publici. Ugledavši ga, Ivan mu je prišao i zajedno su otpevali pesmu "Ne kuni me, ne ruži me majko" koju obojica, godinama, paralelno u svojim karijerama, izvode kroz različite formate. Izuzetno emotivna rekcija publike na taj neplanirani duet bila je neposredan povod da pesma dobije i studijsku verziju.

Na društvenim mrežama pojavio se i kratak snimak iz publike, koji beleži taj spontani susret na koncertu u Novom Sadu.







Izjava Ivana Bosiljčića:

"Ova pesma nas je na neki način čekala. Nosili smo je kroz godine, svako na svoj način, i Mladen i ja, a onda nas je našla i sustigla, pred publikom. Posle toga je bilo jasno bi bilo sjajno da je snimimo zajedno. Neke pesme ne planiraš. Samo se dese, i ostanu. "

Ivan Bosiljčić Foto: Miloš Nadaždin

Izjava Mladena Lukića:

"Ovu pesmu izvodim godinama i ona je postala deo mog ličnog izraza. Susret na koncertu i zajedničko pevanje sa Ivanom bili su potpuno neočekivani, ali sad kad su se desili, čini mi se i potpuno prirodni. Studijska verzija našeg dueta došla je kao logičan nastavak tog posebnog trenutka. A takvi trenuci se ne dešavaju baš često. Sretan sam što ova divna pesma nastavlja svoj život i u ovoj, meni lično, posebnoj verziji"

Prvi spot Ivana Bosiljčića

Muzički producent pesme je Vojislav Voja Aralica, dok su za režiju i filmsku estetiku spota zaslužni Ivan Bosiljčić i Miloš Nadeždin.

Ovo je, inače, prvi muzički spot Ivana Bosiljčića. Do sada je pesme izvodio isključivo u okviru koncertnih i scenskih projekata.

Da li se ovim otvara nova faza u Bosiljčićevom autorskom radu i konceptu, ostaje da se vidi. Ivanov autorski, muzičko - scenski projekat "Naše veče" posle godinu dana pauze ponovo će biti izveden u Beogradu, 3. oktobra, što će možda biti prilika i da publika ponovo uživo čuje ovaj fenomenalni duet sa Mladenom.

