Kada ukucate Suri Kruz na Guglu, pretraživač će vas "ispraviti" i izbaciti modifikovanu verziju – Suri Noel. To drugo je srednje ime Kejti Holms. Očevog prezimena se odrekla – neko će reći iz potpuno opravdanih razloga, jer majka je ta koja je odigrala ključnu ulogu u njenom odrastanju i uopšte životu.

Tom Kruz nije video svoje jedino biološko dete najmanje 13 godina, kako se pretpostavlja – iz "sajentoloških razloga". Nikad nije razjašnjeno da li mu je crkva zabranila da je viđa, ili je, pak, na tome insistirala njena majka kako bi poštedela ćerku svega što ima veze sa sektom. Možda i jedno i drugo, a možda je u pitanju nešto sasvim treće. Kako god bilo, vreme brzo prolazi, a Suri Kruz 18. aprila slavi 20. rođendan.

Suri Kruz

Dok mnoga deca poznatih uživaju u pažnji javnosti, ne mareći za neprestane optužbe za nepotizam, Suri preferira diskreciju. Mlada žena, koja je nedavno završila prvu godinu studija na univerzitetu u Pitsburgu, vodi svoj život daleko od svetlosti reflektora. Ako negde i naletite na njene fotografije, po pravilu je reč o "paparaco situacijama" nastalim tokom šetnje gradom ili parkom, kada nema prilike da se sakrije.

Mediji često ističu koliko liči na majku, s kojom ima izuzetno blizak odnos. A kako i ne bi, kada joj je tokom najvažnijih godina bila jedina podrška i oslonac. Kada je u junu 2024. završila srednju školu u Njujorku, maturski rad predala je predstavivši se kao Suri Noel, što je srednje ime Kejti Holms. Od oca – ni traga, ni glasa. Ni od njega, ni od njegovog prezimena.

Suri Kruz

U decembru je Daily Mail tvrdio da je Suri, kada je napunila 18 godina, postala milionerka upravo zahvaljujući holivudskom superstaru i fondu koji joj je namenio. Takođe je, prema tim navodima, dok nije postala punoletna godišnje dobijala 400.000 dolara na ime alimentacije, a redovno joj je uplaćivao i osiguranje. Međutim, Kejti je demantovala priču zamolivši britanski list "da prestane da izmišlja".

Kada je Suri ugledala svet, postala je najpopularnija beba u Americi. Ona je prvo (i jedino) biološko dete zvezde "Nemoguće misije" – prethodno je usvojio dvoje tokom braka sa Nikol Kidman. Na svakom koraku je pokazivao koliko je obožava, i nju, i njenu majku (sećate li se skakanja po kauču Opre Vinfri?). Suri je bila njegova mala princeza: kupovao joj je najskuplje stvari, vodio je svuda sa sobom, čak i na snimanja, a onda se, posle razvoda od Kejti, sve drastično promenilo.

Njih dve su nastavile da žive u Njujorku. Kao sav normalan svet, daleko od glamura (i sajentologije). Viđali su ih u metrou, na ulici, u prodavnici... Mamu su, u međuvremenu, zamenile prve simpatije, pa je tako prošlog leta Suri Kruz snimljena s dečkom, Tobijem Koenom, koji se bavi muzikom. On je upisao "Berkli", dok se ona odlučila za umetnost i dizajn na privatnom univerzitetu "Karnegi Melon" u Pitsburgu.

Iako je, tokom srednje škole, često nastupala u pozorišnim predstavama, malo je verovatno da će ćerka nekad najpopularnijeg glumačkog para krenuti stopama svojih roditelja. Trenutno je, otkrivaju upućeni, više zanimaju grafički i modni dizajn, ilustracije i animacije, za šta je veoma talentovana i što, na kraju krajeva, i studira.

