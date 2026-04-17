Holivudski glumac Erik Roberts progovorio je o odnosu sa mlađom sestrom Džulijom Roberts i demantovao dugogodišnje priče da između njih vlada ozbiljan razdor.

U retkom javnom istupu, tokom gostovanja u podkastu It Happened in Hollywood, 69-godišnji glumac rekao je da su on i njegova sestra, jedna od najvećih filmskih zvezda današnjice, u dobrim odnosima.

"To nikada nije bila istina"

Erik Roberts na setu serije Južni vetar: Na granici Foto: Nenad Kostić

Erik Roberts jasno je poručio da priče o narušenim porodičnim vezama nisu tačne.

- To nije istina i nikada nije ni bila. U dobrim smo odnosima - rekao je glumac.

Dodao je da, kao i svaka porodica, imaju povremene nesuglasice, ali da među njima postoji veliko poštovanje i ljubav.

- Imamo razmirice kao i svi drugi, ali se mnogo volimo i poštujemo - naveo je Roberts.

O Džuliji govorio sa puno emocija

Glumac nije krio koliko ceni sestru, pa je o njoj govorio biranim rečima.

Džulija Roberts na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

- Ona je divna glumica i divna osoba. Mislim da je i sjajna majka, a to je najteži posao na svetu. Ona je predivna žena i mnogo je volim - dodao je.

"Naši problemi su sitnice"

Roberts je objasnio da se njihovi eventualni sukobi svode na sitne svakodnevne stvari, kao što je slučaj u mnogim porodicama.

- Jedini problemi koje imamo su obične svakodnevne nesuglasice oko bilo čega, ali ništa ozbiljno - istakao je.

Potom je još jednom pohvalio sestrinu karijeru i porodični život.

- Oduševljen sam njenom velikom karijerom. A ima i troje dece, ona je mama, čoveče! - rekao je kroz osmeh.

Ranije joj se javno izvinio

Podsetimo, Erik Roberts se pre nekoliko godina javno izvinio Džuliji Roberts nakon što je u memoarima Runaway Train govorio o njenom uspehu.

Džulija Roberts na dodeli Zlatnih globusa 2026

"Jedna od stvari za koje bih želeo da se izvinim u ovoj knjizi je što sam više puta javno rekao: 'Da nije bilo mene, ne bi bilo Džulije Roberts.To nije samo žalosno, već je i neistina. Nadam se da će Džuli prihvatiti ovo javno izvinjenje. Bilo je glupo što sam to rekao", naveo je u javnom izvinjenju.

Erik je takođe objasnio da je njegova odluka da tvrdi da je njihova majka, Beti Lu Bredemus mrtva tokom ranih godina njegove karijere, bila "veliko poništavanje" njegove veze ne samo sa Džulijom, već i sa njegovom sestrom Lizom.

- To je bilo veliko poništavanje mog odnosa sa mojim sestrama. To što nisam bio zabrinut za njih i fokusiran samo na to da moja mama čita da sam je ubio je bila tako sebična stvar - naveo je.

Tokom istog intervjua, Erik je priznao da je njegova zavisnost od droge dovela do problema u porodičnim odnosima.

- Ne bih to okarakterisao kao svađu. Bio sam lud za svojim sestrama. Voleo sam ih, obožavao ih. Bile su mi dragocene, a imali smo vremena velike bliskosti. Svi smo se osećali veoma zaštitnički jedni prema drugima, ali najteže se zaštititi od sebe - rekao je Erik.

Erik i Džulija su se pomirili i počeli da obnavljaju svoju vezu 2004. godine kada je Džulija dobila blizance sa svojim mužem Denijem Moderom.

