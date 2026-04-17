Slušaj vest

Glumica Kristina Eplegejt trenutno je hospitalizovana u Los Anđelesu. Prema informacijama izvora bliskih situaciji, ona je primljena u bolnicu krajem marta, ali tačan razlog njenog zadržavanja za sada nije poznat.

Duga borba sa multiplom sklerozom

Eplegejt se od juna 2021. godine bori sa multiplom sklerozom, ozbiljnom neurološkom bolešću, ali nije potvrđeno da li je njeno trenutno stanje povezano sa tom dijagnozom.

Pogledajte u galeriji fotografije slavne glumice:

1/6 Vidi galeriju Kristina Eplgejt Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia, VALERIE MACON / AFP / Profimedia, Fox TV / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Glumica je ranije otvoreno govorila o zdravstvenim problemima i izazovima sa kojima se svakodnevno suočava.

Pauza u radu podkasta

Ova vest dolazi ubrzo nakon što je 31. marta objavljeno da će njen podkast MeSsy, koji vodi zajedno sa Džejmi-Lin Sigler, napraviti kratku pauzu zbog njihovih poslovnih obaveza i promotivnih turneja.

Zdravstveni problemi o kojima je govorila u memoarima

Portparol glumice izjavio je za TMZ da nema dodatnih komentara o njenoj hospitalizaciji ili medicinskom tretmanu, ali je naglasio da Eplegejt ima dugu istoriju složenih zdravstvenih problema o kojima je otvoreno govorila.

Kristina je nedavno objavila memoare You With the Sad Eyes, u kojima detaljno opisuje svakodnevne teškoće sa bolešću.

- Kada se probudim, često ne mogu da pomerim ruku dovoljno da dohvatim čašu vode pored kreveta ili telefon sa punjača - napisala je glumica.

Takođe je istakla da je zbog bolesti podložnija infekcijama i da je to često dovodi do odlazaka u hitnu pomoć.

