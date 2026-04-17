Kim Kardašijan i njena majka Kris Džener navodno su zahtevale od Rej Džeja da im isplati čak 7 miliona dolara zbog kršenja tajnog sporazuma iz 2023. godine, koji se odnosio na ozloglašeni intimni snimak.

Kako prenosi TMZ, došli su u posed pravnog dopisa koji su advokati Kim i Kris poslali Rej Džeju 3. oktobra 2025. godine.

Tajni ugovor i klauzula ćutanja

U dokumentu se navodi da je Rej Džej prekršio dogovor koji je sadržao klauzulu poverljivosti, kojom je svim stranama bilo zabranjeno da javno govore o snimku ili iznose neistinite tvrdnje.

Rej Džej, Kim Kardašijan

Prema navodima iz sporazuma, Kim i Kris su se 2023. godine obavezale da Rej Džeju ukupno isplate 6 miliona dolara.

Isplata je, navodno, bila podeljena u više rata:

3 miliona dolara u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora

1 milion dolara do aprila 2024. godine

1 milion dolara do aprila 2025. godine

poslednji milion planiran za 2026. godinu Tražili povraćaj novca

Međutim, u maju 2025. godine advokati Kim i Kris poslali su novo pismo u kojem traže da Rej Džej vrati 5 miliona dolara koje je do tada već primio. Pored toga, zahtevali su dodatnih milion dolara za Kim i još milion za Kris zbog navodnog kršenja ugovora o poverljivosti.

- Moji klijenti ovu stvar shvataju veoma ozbiljno i ukoliko vaš klijent ne postupi u skladu sa zahtevima, Kardašijanovi će pokrenuti pravni postupak radi zaštite svojih prava - navodi se u pismu.

Novi problem zbog lajv uključenja

Pravni tim je u oktobru iste godine poslao još jedno upozorenje, tvrdeći da je Rej Džej ponovo prekršio sporazum kada je tokom lajv prenosa govorio o dogovoru vezanom za intimni snimak.

Zbog toga su Kim i Kris navele da više nisu u obavezi da mu isplate poslednji milion dolara predviđen za 2026. godinu, a ponovo su zatražile da vrati prethodno dobijenih 5 miliona.

Tužbe sa obe strane

TMZ podseća da su Kim Kardašijan i Kris Džener krajem prošle godine tužile Rej Džeja za klevetu, nakon njegovih tvrdnji da su predmet federalne kriminalne istrage.

Sa druge strane, Rej Džej je podneo protivtužbu, tvrdeći da njegove izjave nisu bile klevetničke, ali i da su Kim i Kris prve prekršile tajni sporazum kada su o intimnom snimku govorile u svom rijaliti programu na Hulu platformi.

