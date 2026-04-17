Omiljena glumica mnogih muškaraca Sidni Svini nije više slobodna! Glasine o njenoj vezi sa muzičkim menadžerom Skuterom Braunom, potvrdile su se kao tačne nakon što su oboje podelili zajedničku fotografiju na društvenim mrežama. Na crno-beloj slici, Sidni Svini se osmehuje dok Braun stoji iza nje, priljubljen i grli je. On je uz objavu napisao „srećni gad“, čime je dodatno podgrejao priče o njihovoj romansi.

Istog dana, Braun je javno pohvalio uspeh glumice, ističući da je „Sidni Svini trenutno broj jedan i na filmu i na televiziji“, što su mnogi protumačili kao dodatnu potvrdu bliskog odnosa.

Sidni Svini Foto: printscreen/instagram/sydney_sweeney

Priče o njihovoj vezi prvi put su se pojavile u junu 2025. godine, kada su viđeni zajedno u Italiji, uoči venčanja Džefa Bezosa i Loren Sančez. Izvori bliski paru tada su tvrdili da njihov odnos još nije bio definisan, ali da su uživali u zajedničkom vremenu i da je veza bila opuštena, bez pritiska. Kasnije su se pojavile tvrdnje da je odnos prerastao u nešto ozbiljnije, a bliski izvori sada navode da je „prava stvar“ i da je veza postala stabilna.

Par je navodno viđen i kako razmenjuje nežnosti na premijeri treće sezoneserije „Euforija“, što je dodatno pojačalo interesovanje javnosti.

Sidni Svini sa bivšim dečkom Džonatanom Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sidni Svini je ranije bila u dugoj vezi sa Džonatanom Davinom, koja je trajala više od sedam godina i završila se početkom 2025. godine. Glumica je ranije govorila o tome koliko joj je važno da privatni život drži van očiju javnosti, ali i da u svojim dvadesetim još uvek pokušava da razume ljubav i balansira između karijere i privatnog života pod reflektorima.

