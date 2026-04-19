Nađa Regin, jedina Srpkinja koja se na malom ekranu pojavila kao Bondova devojka u filmovima o britanskom tajnom agentu, svoje detinjstvo provela je u Kraljevu - u Profesorskoj koloniji na Ratarskom imanju.

Iako u njenoj zvaničnoj biografiji stoji da je rođena u Nišu, evropska filmska diva našeg porekla svoje prve glumačke korake načinila je upravo u Kraljevu, na priredbama za decu, a imala je tada samo sedam godina.

"U tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji na Ratarskom imanju, pored Poljoprivredne škole, podignuti su stanovi - kuće za profesore koji su tu službovali. U jednoj od njih, sa ocem Ignjatijem, inženjerom agronomije, majkom Milkom, profesorkom književnosti, i sestrom Jelenom detinjstvo je provela i poznata glumica," ispričao je Marko Janić za Kurir, koji u ovoj kući sa porodicom živi od 1980. godine.

Nađa Regin Foto: Youtube Printscreen

Prema njegovim rečima, kuća je sagrađena 1924. godine i do danas je zadržala izgled kakav ima na fotografijama i razglednicama iz tog perioda, s tim da je, posle zemljotresa, koji je zadesio Kraljevo 2010. godine, jedino krov na ovoj kući morao da bude popravljen.

Put Nađe Regin do zvezda bio je težak. Njenog oca su, oktobra 1941. godine, u okupiranom Kraljevu streljali Nemci. Majka Milka se potom sa decom preselila u Beograd, gde je imala rođake. Tamo je Milka napisala roman "Svitanja", dok je Nađa pohađala Sedmu žensku gimnaziju i baletsku školu.

Kuća Nađe Regin Foto: Jovan Slijepčević

Kasnije, kao student Akademije za pozorišnu umetnost (u klasi profesora Jože Rutića, a kolege su joj bili Pavle Minčić, Ciga Jerinić, Jelena Jovanović Žigon i Petar Banićević), 1949. godine, debitovala je u ostvarenju "Priča o fabrici", režisera Vladimira Pogačića.

Za vreme studija Nađa je snimila i domaće filmove "Čudotvorni mač", režisera Vojislava Nanovića i "Frosina", a po diplomiranju filmove "Ešelon dr M.", u režiji Žike Mitrovića i koprodukcijski film "Kuća na obali", režisera Boška Kosanovića.

Nađa Regin Foto: Youtube Printscreen

Svoj filmski pohod na Evropu, ova Srpkinja počela je 1963. godine ulogom u drugom nastavku avantura Džejmsa Bonda - "Iz Rusije s ljubavlju", ulogom devojke negativca Karima, dok je naredne godine u "Goldfingeru", postala i jedna od Bondovih devojaka. Saradnja s glumcem Šonom Konerijem otvorila joj je potom vrata u svetu celuloidnih traka.

Nađa sa Šonom Konerijem Foto: Profimedia

Do završetka karijere snimila je čak 40 naslova u Engleskoj i Nemačkoj. Glumila je i u televizijskim serijama "Svetac" sa Rodžerom Murom, a kasnije i u "Osvetnicima" i "Opasnom čoveku". Penziju je stekla radeći kao scenarista na BBC.

Preminula je u aprilu 2019. godine u 87. godini, a tada se od nje oprostila i produkcija filmova o najpoznatijem agentu na svetu.

"Žao nam je što je Nađa preminula u svojoj 87. godini. Pojavila se u dva filma o Džejmsu Bondu - "Iz Rusije s ljubavlju" i "Goldfingeru". Upućujemo molitve i saučešće njenoj porodici i prijateljima u ovom tužnom trenutku", pisalo je tada na društvenoj mreži "X", na zvaničnoj stranici filmova o Džejms Bondu.

VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor: