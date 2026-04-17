Fanovi kultne serije Sulejman Veličanstveni konačno su dočekali ono o čemu se godinama nagađalo – legendarni tandem Merjem Uzerli i Halit Ergenč ponovo je zajedno. Prva fotografija sa čitanja scenarija za film Imroz’da Bahar (u prevodu „Proleće na Imrozu“) izazvala je pravu eksploziju reakcija na internetu.

Slika je momentalno postala viralna i dodatno raspalila interesovanje za projekat koji se već sada svrstava među najiščekivanije.

Susret koji je zapalio mreže

Na fotografiji koja kruži društvenim mrežama se vidi da su se Sultan Sulejman i Hurem – makar simbolično – ponovo sreli. Ovaj put, na setu novog filma. Budući da zvanične fotografije sa snimanja još uvek nisu objavljene postvlja se pitanje da li je reč o fotografiji koja je nastala uz pomoć veštačke inteligencije ili je reč o pravom selfiju. Jedno je sigurno, glumački par je oduševio veliki broj ljudi.

Podsećamo, ovo je njihov prvi zajednički angažman još od završetka megapopularne serije, što je dodatno podgrejalo emocije publike. Posle skoro deceniju i po, njihovo okupljanje doživljava se kao pravi mali spektakl.

Hemija koja je osvojila svet

Njihova ekranizovana ljubavna priča ostala je upisana kao jedna od najupečatljivijih u savremenoj TV produkciji. Upravo zahvaljujući snažnoj hemiji između glavnih glumaca, serija je doživela globalni uspeh i stekla kultni status.

Zato ne čudi što producenti sada ponovo računaju na provereni tandem. Publika već unapred očekuje istu onu energiju, emociju i intenzitet koji su ih nekada prikovali za ekrane.

Film o sudbini, ljubavi i novim počecima

Novo ostvarenje režira Ozcan Alper, autor poznat po nagrađivanim filmovima poput „Jesen“, „Mračna noć“, „Rana zima“ i „Festival zaljubljenih“.

Radnja je smeštena na ostrvu Imroz, danas poznatom kao Gokčeada, najvećem ostrvu u Turskoj. Priča prati dvoje ljudi čiji se putevi iznenada ukrštaju, otvarajući pitanje – da li je moguće početi ispočetka i ponovo pronaći ljubav?

Tema sudbine i druge šanse daje filmu dodatnu emotivnu težinu, zbog čega mnogi već sada predviđaju veliki bioskopski uspeh.

