Slušaj vest

Glumica i pevačica Selena Gomez od prvog dana kada je započela vezu sa Benijem Blankom odmah je poželela da sa svima podeli svoju sreću, a fanovi su jedva dočekali lepe vesti. Nakon što je prošla kroz težak period i brojne osude, Selena je konačno uplovila u mirnu luku.

Kako često sa svojim pratiocima deli svakodnevne aktivnosti iz života koje obavlja, ne čudi što je u poslednjoj objavi pokazala i svoje lice bez šminke.

Zbog lupusa koji joj je dijagnostikovan, Selena je prošla kroz različite transformacije svog tela na koje nije mogla da utiče, a istovremeno se suočavala sa uvredama na društvenim mrežama.

"Gospođa Blanko", napisala je ona u opisu svoje objave.

Na jednoj od fotografija se vidi kako sa Benijem sprema doručak u ležernom izdanju, dok je na drugoj samo Selena bez šminke, zamišljena i na prvi pogled tužna. U komentarima se ponovo pokrenula stara teorija zavere u kojoj se tvrdi da je prava Selena umrla tokom transplantacije bubrega, a ovo sada je njen klon.

Selena Gomez je poznata po tome da obožava šminku i uvek se trudi da posebno istakne oči, pa je nismo toliko često viđali bez ičega na licu, naročito od trenutka kada je drastično smršala i promenila svoj način života.

"Izgledaš kao princeza", "Prelepa si", "Napred, kraljice", "Ti si klon", "Ovo nije prava Selena", neki su od komentara ispod njene objave.

(Kurir.rs/Superžena)

 VIDEO: Selena Gomez

selena gomez Izvor: TikTok/selenagomez