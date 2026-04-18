Poljski stadion Śląski u petak je objavio da će otkazati koncert američkog repera Kanjea Vesta nekoliko dana nakon što je otkazan njegov nastup u Francuskoj usred gneva zbog njegovih antisemitskih komentara iz prošlosti i glorifikovanja nacizma.

"Želeli bismo da vas obavestimo da se koncert Jea (Kanjea Vesta), planiran za 19. jun 2026. na stadionu Śląski neće održati iz formalnih i pravnih razloga", objavio je na Fejsbuku direktor stadiona Adam Stžiževski.

Odluka stadiona smeštenog u zapadnom gradu Hožovu, o čemu je prvi na internet stranici izvestio list Wyborcza, usedila je nešto više od nedelju dana nakon što je Velika Britanija sprečila američkog 48-godišnjeg repera da doputuje tamo kao glavna zvezda festivala.

Reper se još nije oglasio

Reper se još nije oglasio o poljskoj odluci. Kanje Vest, poznat kao Je, u januaru se, nakon brojnih oštrih kritika izvinio zbog svog ponašanja, koje je pripisao nelečenom bipolarnom poremećaju. Vlasti u Poljskoj ranije su najavile da će nastojati da zabrane koncert planiran za 19. jun.

"U zemlji obeleženoj istorijom holokausta ne možemo da se pretvaramo da je ovo samo zabava", rekla je u četvrtak poljska ministarka kulture Marta Ćenovska.

Više od 1,1 milion ljudi, većinom jevreja, ubijeno je u logoru smrti Aušvic u Poljskoj, koju su tokom Drugog svetskog rata okupirali nacisti. Nacistička Nemačka pobila je više od 3 miliona od ukupno 3,2 miliona jevrejskog stanovništva Poljske, prenosi Index.hr.

Jeu je prošle godine zabranjen ulazak i u Australiju nakon što je na svojoj internet stranici objavio pesmu koja promoviše nacizam i nakon što je reklamirao majice sa svastikom. Dosad je tokom ove godine nastupio u Sjedinjenim Državama i Meksio Sitiju, a još uvek postoje planovi o njegovim koncertima u Evropi i Aziji.

Video: Kanje Vest iskopirao Jelenu Karleušu