Slušaj vest

Nakon godina nagađanja, Šer je prošlog juna direktno kontaktirala Kejti kako bi saznala istinu o svojoj unuci Ever. Iako je njen sin Elajdža Olman još 2021. godine, nakon predoziranja, pomenuo da ima dete, pevačica nije bila sigurna da li je to istina ili plod narušenog mentalnog stanja. Kada je dobila potvrdu, Šerine reči su bile: "O moj Bože, konačno sam baka."

Šer na dodeli Gremi nagrada Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi susret bake i unuke dogodio se prošlog septembra u Šerinoj vili u Malibuu. Kejti opisuje Šer kao: Toplu i detinjastu. Igrala se sa Ever u bazenu i ispitivala je o školi i momcima. Pokazala je unuci svoj garderober, uključujući farmerke koje je nosila na koncertima, i slala joj skupocene poklone za praznike.

Elajdža: Borba sa zavisnošću i tajna

Elajdža Olman je od prvog dana znao za Ever, ali, prema Kejtinim rečima, nikada nije želeo da bude roditelj. Njegova borba sa drogom obeležila je njihov odnos:

Pokušao je da se skloni iz Holivuda na Kejtin ranč, ali je ubrzo ponovo završio u bolnici zbog predoziranja. Trenutno se nalazi u zatvoru u Nju Hempširu, a Šer ulaže ogromne napore i sredstva da mu pomogne, uprkos burnom odnosu koji imaju.

Elajdža olman Foto: Concord Police Department / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia



Zanimljiv je Kejtin osvrt na život u senci slavnih, s obzirom na to da je ona unuka čuvene Džuli Endruz (Mary Poppins). Istakla je da život sa holivudskim zvezdama nije "pečenje kolača u kuhinji", već zakazivanje razgovora preko asistenata i odrastanje uz dadilje. Upravo zbog toga, želela je da Ever poštedi takvog pritiska.

Iako je Ever odrasla uz drugog oca kojeg voli, saznanje o biološkom poreklu i kontakt sa Šer otvaraju novo poglavlje. Kejti naglašava da je Šer zaštitnički nastrojena prema devojčici i da svi zajedno čekaju da se Elajdža stabilizuje kako bi mogli da izgrade zdravije odnose.