Glumac Rajan Rejnolds je tokom gostovanja u emisiji Tudej istakao da ljudi tek sada zaista mogu da vide iluziju koja se krije iza mnogih ovakvih stvari, upoređujući digitalni i stvarni život.

"Samo ću reći da nikada u životu nisam bio ponosniji na svoju suprugu", jasan je bio Rejnolds.

Odbačena višemilionska tužba

Ceo pravni proces datira još od decembra 2024. godine, kada je Blejk Lajvli podnela zvaničnu žalbu u kojoj tvrdi da ju je Džastin Baldoni seksualno uznemiravao tokom stvaranja ovog filma.

Njen bivši kolega je na to odgovorio kontratužbom, tvrdeći da su ga njene optužbe koštale neverovatnih četiristo miliona dolara, ali je sudija odbacio njegovu tužbu u junu prošle godine. Glumica je svoje poslednje pojavljivanje pred sudom imala u februaru u gradu Njujork.

Rajan Rejnolds i Blejk Lajvli Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, Nancy Rivera / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Jennifer Graylock-Graylock.com / Avalon / Profimedia

Ipak, Rajan Rejnolds i njegova supruga nedavno su privukli pažnju javnosti kada su imali retko zajedničko pojavljivanje na fudbalskoj utakmici kluba Reksam prošlog meseca. Takođe, javnost je mogla da je vidi na premijeri ostvarenja Još jedna jednostavna usluga u Njujorku 27. aprila 2025. godine, dok je prepoznatljivi stil nedavno pokazala i šetajući u zelenom odelu i roze košulji.

Odluka suda i njena emotivna ispovest

Ova popularna glumica je ranije ovog meseca doživela manji udarac u ovoj iscrpljujućoj pravnoj borbi. Sudija je drugog aprila doneo odluku da odbaci njene optužbe za uznemiravanje, klevetu i zaveru.

Ipak, tužba za kršenje ugovora i dve tvrdnje vezane za odmazdu protiv Baldonija i dalje ostaju na snazi. Naredno ročište trenutno je zakazano za osamnaesti maj. Nakon ove odluke, ona je podelila retku i veoma emotivnu izjavu za javnost.

Džastin Baldoni na crvenom tepihu povodom filma „It Ends With Us“ Foto: Erik Pendzich / Alamy / Profimedia

"Zahvalna sam na odluci suda koja omogućava da se suština mog slučaja predstavi poroti sledećeg meseca i na mogućnosti da konačno u potpunosti ispričam svoju priču na suđenju", napisala je ona.

Dodala je da to radi prvenstveno zbog sebe, ali i zbog svih onih koji nemaju istu takvu priliku. Kako je istakla, mnoge od tih ljudi je poznavala i duboko volela u svom životu, dok je bezbroj onih koje nikada neće ni upoznati.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

