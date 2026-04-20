Dženifer Aniston još jednom je pokazala da sa bivšim suprugom Džastinom Teruom neguje topao i prijateljski odnos i godinama nakon razvoda. Iako njihov brak odavno pripada prošlosti, glumica je ovim potezom jasno stavila do znanja da među njima nema zle krvi i da su uspeli da sačuvaju međusobno poštovanje.

Džženifer Aniston, Džastin Teru Foto: David Livingston / Getty images / Profimedia

Povod za novu pažnju javnosti bila je objava na Instagramu kojom su Džastin Teru i njegova supruga Nikol Brajdon Blum saopštili da su dobili prvo dete. Dženiferina reakcija nije bila glasna niti upadljiva, ali nije promakla fanovima — glumica je „lajkovala“ objavu, a mnogi su upravo u tom malom digitalnom gestu videli znak podrške i iskrene naklonosti.

Diskretna objava koja je privukla veliku pažnju

Džastin Teru (54) i Nikol Brajdon Blum (32) radosnu vest podelili su sa pratiocima uz crno-belu fotografiju na kojoj glumac drži novorođenče na grudima. Uz objavu su napisali kratku, ali emotivnu poruku:

Upravo ispod te objave našao se i „lajk“ Dženifer Aniston, što su obožavaoci brzo primetili. Iako se radi o jednostavnom potezu na društvenim mrežama, on je za mnoge bio potvrda da bivši supružnici i dalje imaju odnos zasnovan na poštovanju, podršci i zrelosti.

Ljubavna priča Dženifer Aniston i Džastina Terua

Dženifer Aniston i Džastin Teru upoznali su se još 2007. godine, ali je njihova ljubavna priča počela nešto kasnije. Vezu su započeli nekoliko godina nakon prvog susreta, kada su se ponovo povezali na setu filma „Lutanja“ („Wanderlust“).

Njihov odnos ubrzo je privukao veliku pažnju javnosti, a par se verio 2012. godine. Tri godine kasnije, u avgustu 2015, izgovorili su sudbonosno „da“ na intimnoj ceremoniji održanoj u dvorištu, daleko od velike pompe i javnog spektakla.

Džženifer Aniston, Džastin Teru Foto: Michael Buckner / Getty images / Profimedia

Iako su važili za jedan od omiljenih slavnih parova, 2018. godine objavili su da se razvode.

Džastin Teru pronašao sreću kraj Nikol Brajdon Blum

Posle razvoda od Dženifer Aniston, Džastin Teru je novu ljubav pronašao kraj glumice Nikol Brajdon Blum. Njihova veza vremenom je postala ozbiljna, a par se verio 2024. godine.

Džastin Teru i Nikol Brajdon Blum Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Venčali su se godinu dana kasnije, a krajem 2025. potvrđeno je da očekuju prvo dete. Sada su tu srećnu vest i zvanično podelili sa javnošću, objavivši da je njihova beba stigla.

