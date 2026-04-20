Glumac i producent Patrik Maldunpreminuo je u 57. godini nakon iznenadnog srčanog udara, piše People.

Maldun je rođen u Kaliforniji, a glumačku karijeru započeo je još tokom studija. Prve uloge ostvario je u serijama "Ko je šef?" i "Zvono kao spas". Ipak, publika ga je najviše zapamtila kao Ostina Rida u hit seriji "Dani naših života", gde je glumio početkom 90-ih, ali i kasnije.

Foto: Priscilla Grant / Everett / Profimedia

Veliku popularnost stekao je i u seriji "Melrouz Plejs", gde je tumačio negativca Ričarda Harta, dok je na filmu ostao zapamćen po ulozi u "Svemirskim marincima".

Osim glume, bio je aktivan i iza kamera kao producent na nizu projekata, a paralelno se bavio i muzikom kao frontmen benda The Sleeping Masses.

Iza njega su ostali partnerka Mirijam Rotbart, roditelji i članovi obitelji, koji su ga zvali Bobo, a brojne kolege se opraštaju od njega pogođene njegovom iznenadnom smrću.

Video: Grobari pevaju na sahrani Duleta Vujoševića