Slušaj vest

Poljska influenserka Klaudija Zakrževska bori se za život u londonskoj bolnici nakon što ju je udario automobil ispred jednog noćnog kluba u četvrti Soho.

Počiniteljka incidenta je druga poznata ličnost, kojoj je već podignuta optužnica za pokušaj ubistva. Do tragedije je došlo proteklog vikenda nakon burne svađe ispred lokala. Žrtva nesreće je 30-godišnja influenserka poznata pod pseudonimom Kaludiaglam.

Incident se dogodio u nedelju oko 4 sata ujutru ispred popularnog kluba „Inca“ u londonskoj četvrti Soho. Prema saznanjima britanskih službi, crni putnički automobil uleteo je u grupu ljudi koji su stajali na trotoaru. Najteže je povređena mlada Poljakinja, koja je u kritičnom stanju prebačena u bolnicu. U udesu su povređena još dva prolaznika, ali njihovi životi nisu u opasnosti.

Svedoci događaja ukazuju na to da udaranje automobilom možda nije bilo slučajno. Prema rečima osoba koje su bile na licu mesta, incidentu je prethodila žustra razmena reči između učesnika događaja. Portparol Metropoliten policije potvrdio je da je na licu mesta uhapšena 29-godišnja žena koja je upravljala vozilom, a koja je takođe prepoznatljiva osoba na društvenim mrežama. Uhapšena poznata ličnost suočava se sa veoma ozbiljnim optužbama, kao što su pokušaj ubistva, nanošenje teških telesnih povreda i vožnja pod uticajem alkohola.

Policija je isključila terorističku pozadinu, ali istraga je u toku. Inspektorka Alison Fokvel iz odeljenja za specijalni kriminal apelovala je na sve osobe koje su se zabavljale u subotu uveče u Sohou da dostave sve snimke ili informacije koje mogu pomoći u rekonstrukciji tačnog toka događaja.