Popularni pevač D4vd, čije se ime izgovara kao Dejvid, uhapšen je zbog sumnje da je umešan u ubistvo četrnaestogodišnje tinejdžerke, čije je telo u stanju raspadanja pronađeno pre sedam meseci u njegovom napuštenom automobilu marke Tesla. Sada je održano suđenje u slučaju koji rasplet čeka godinu dana.

Kancelarija tužioca u Los Angeles podigla je optužnicu za ubistvo protiv pevača D4vd.

Dejvid Entoni Burk uhapšen je u četvrtak pod sumnjom da je ubio Seleti Rivas Hernandez, čiji su raspadnuti ostaci pronađeni u njegovom vozilu Tesla u Holivudu.

Mesecima nakon što je raskomadano telo tinejdžerke pronađeno u gepeku automobila registrovanog na D4vd, pevač je uhapšen i optužen za ubistvo.

Okružni tužilac Nejtan Hocman i šef policije objavili su optužbe u ponedeljak.

Za te optužbe, podignute u Kaliforniji, predviđena je maksimalna kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti pomilovanja ili smrtna kazna. Okružni tužitelj Nathan J. Hochman na konferenciji za novinare izjavio je da će se o traženju smrtne kazne odlučivati naknadno.

Dvadesetjednogodišnji reper uhapšen je u četvrtak u oblasti Holivud Hils pod sumnjom da je ubio devojčicu, saopštile su vlasti.

Do hapšenja je došlo sedam meseci nakon što su 8. septembra pronađeni ostaci devojčice u prednjem gepeku vozila marke Tesla, koje je bilo zaplenjeno na parkingu za odnošenje vozila u Los Angeles. Automobil je bio povezan sa pevačem.

Od zvezde TikToka do centra skandala

D4vd je postao poznat među pripadnicima Generacije Z zahvaljujući spoju indi roka, R&B zvuka i lo-fi popa.

Veliku popularnost stekao je 2022. godine kada je njegova pesma "Romantic Homicide" postala viralna na TikToku i stigla do četvrtog mesta Billboard liste Hot Rock & Alternative Songs.