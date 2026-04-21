nada se da će ga sresti

nada se da će ga sresti

Šarliz Teron oštro je kritikovala nedavne izjave Timotija Šalamea o baletu, nazvavši ih "bezobzirnim" i poručivši kako se nada da će ga jednog dana sresti. U novom intervjuu, glumica tvrdi da će veštačka inteligencija za deset godina moći da radi Šalameov posao, ali da nikada neće moći da zameni plesača na sceni, piše EW.

"Plesači su superjunaci"

U razgovoru za The New York Times Teron, koja je i sama u mladosti bila plesačica, istakla je koliko je ples zahtevna disciplina. "Ples je verovatno jedna od najtežih stvari koje sam ikada radila", rekla je. "Plesači su superjunaci. Šta sve njihova tela prolaze u potpunoj tišini."

Kada je novinar spomenuo Šalameove kontroverzne izjave o irelevantnosti baleta i opere, Teron je imala spreman odgovor. "Čoveče, nadam se da ću ga jednog dana sresti", izjavila je. "Bio je to vrlo bezobziran komentar o umetničkim formama koje moramo neprestano da podržavamo jer, da, prolaze kroz težak period."

Timoti Šalame na dodeli Oskara 2026

Zatim je dodala opasku o budućnosti glume i plesa. "Za 10 godina veštačka inteligencija će moći da radi Timotijev posao, ali neće moći da zameni osobu koja uživo pleše na sceni. I ne bi trebalo da omalovažavamo druge umetničke forme", zaključila je.

Krvarenje kroz papučice

Teron je objasnila kako je ples oblikovao njen pristup radu i umetnosti. "Ples me naučio disciplini. Naučio me strukturi. Naučio me šta je naporan rad. Naučio me da budem jaka", rekla je. Opisala je i fizičke napore s kojima se suočavala: "To se graniči sa zlostavljanjem. Nekoliko puta sam imala infekcije krvi od žuljeva koji nikad nisu zacelili. I nemaš slobodan dan."

"Bukvalno govorim o krvarenju kroz papučice", nastavila je. "I to je nešto što morate da vežbate svaki dan - taj način razmišljanja da jednostavno ne odustajete, da nema druge opcije, da samo idete dalje."

Šta je Šalame zapravo rekao?

Šalame je kontroverzu izazvao u martu tokom razgovora s Metjuom Mekonahijem za CNN i Variety. Raspravljajući o finansijskoj održivosti bioskopa, uporedio je različite umetničke medije i potrebu za kampanjama koje bi ih održale na životu.

Foto: Jordan Strauss/Invision

"Zapravo sam negde tačno u sredini, Metju", rekao je Šalame. "S jedne strane, divim se ljudima, a i sam sam to radio, koji u intervjuima govore: 'Moramo da sačuvamo bioskope. Moramo da održimo ovaj žanr živim.' S druge strane, mislim da će ljudi, ako nešto stvarno žele da pogledaju, poput 'Barbie' ili 'Oppenheimera', otići u bioskop, potrudiće se oko toga i biće im drago što jesu."

"A ja ne želim da budem deo nečega poput baleta ili opere, za šta se stalno govori: 'Hej, održite ovo u životu', iako to zapravo više nikoga ne zanima. Bez uvrede prema svima u baletu i operi. Evo, upravo sam srušio sebi rejting za 14 odsto", zaključio je.

Timoti Šalame na dodeli Oskara 2026

Neočekivani podsticaj za balet i operu

Iako su se Šalameovi komentari više odnosili na ekonomiju izvođačkih umetnosti nego na njihov kvalitet, izazvali su oštre osude. Protiv njegovih izjava oglasile su se brojne poznate osobe i institucije, uključujući Metropolitan Operu, Stivena Spilberga, Nejtana Lejna i plesačicu Misti Koupland, koji su stali u odbranu baleta i opere.

Ironično, cela situacija je imala i neočekivanu pozitivnu posledicu. Aleks Bird, izvršni direktor Kraljevskog baleta i opere, otkrio je prošle nedelje za britanski The Times da su Šalameove izjave zapravo dovele do "trenutnog porasta" prodaje ulaznica.

Timoti Šalame na dodeli nagrada Critics Choice Awards 2026

"Reakcija javnosti bila je fantastična", rekao je Bird. "Smatrao sam važnim da ne odgovorimo Šalameu nekakvim snobovskim tonom. Jednostavno smo rekli: 'Prijatelju, pogledaj šta radimo' - na primer, činjenicu da najveći deo naše publike čine osobe u dvadesetim i tridesetim godinama."

Video: Šarliz Teron obrijala glavu