Jedna kupačica na plaži postala je viralna senzacija nakon što je snimljena kako odbija da se pomeri dok su pored nje prolazili princ Hari i Megan Markl. Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa privukli su prošlog petka ogromnu masu ljudi na plažu Bondi u Sidneju, iako ta poseta nije bila u njihovom zvaničnom rasporedu.

Par se nakon privatnog sastanka s hitnim službama i preživelima terorističkog napada na Bondiju 14. decembra prošle godine, u kom je poginulo 15 ljudi, spustio na poznatu plažu kako bi pogledao demonstraciju spasavanja na dasci. Tamo su ih okružile desetine obožavatelja i velika medijska svita koja je beležila svaki njihov korak.

Nezainteresovana kupačica postala hit

Snimak prikazuje kako grupa prilazi kupačici koja leži potrbuške na peškiru, potpuno neuznemirena bukom oko sebe. Žena je nastavila da čita knjigu, ne pokušavajući da se pomeri ili pozdravi ugledne goste, čak i nakon što ju je princ Hari, kako se čini, primetio i pokazao prema njoj. Taj trenutak je ubrzo postao viralan na internetu.

Jedna objava s naslovom "Kupačicu na Bondiju ni najmanje nije briga" prikupila je stotine komentara na Redditu, a mnogi su je prozvali "kraljicom ležernosti".

Podeljene reakcije na društvenim mrežama

Činilo se da žena, okružena haosom, nije ni svesna da su Hari i Megan udaljeni samo nekoliko metara. "To je tipičan stav za Bondi", komentarisala je jedna osoba. Druga je dodala: "Ma, dajte joj medalju!", dok je treća napisala: "Obožavam ovu ženu!"

Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Mnogi su branili odluku kupačice da se ne pomeri, ističući da je ona prva bila tamo. "Plaža je javna, može da leži gde god želi", napisao je jedan korisnik. "Ko god je planirao ovaj događaj, trebalo je da bude obazriviji, a ne da grupa ljudi hoda po plaži i bukvalno gazi preko drugih bez upozorenja." Drugi je komentarisao: "Meni se čini da nije znala šta se dešava i nije imala vremena da se pomeri, pa je jednostavno ostala na mestu jer bi je ta gomila srušila da je ustala."

Odraz popularnosti para?

Događaj je pokrenuo raspravu o tome da li odražava opštu percepciju princa Harija i Megan u Australiji, pogotovo u poređenju s njihovom poslednjim posetom 2018. godine, kada su bili mladenci. "To nije ništa novo, postoji mnogo fotografija ljudi koje uopšte nije briga kada su im članovi kraljevske porodice u blizini", stoji u jednom komentaru.

"Ovo je 2026. godina, neće svi obožavati članove kraljevske porodice kao pre 20 godina. Očekujte da ćete viđati još mnogo ljudi poput nje", dodaje drugi. Treći je zaključio: "Kraljevska porodica će otići, a njen život se nastavlja." Međutim, neki se nisu složili. "Mediji bi vas naveli da poverujete da će Megan izviždati ili je premazati katranom i perjem, ali činilo se da je mnogim ljudima bilo drago što ih vide", napisao je jedan korisnik.

Hari i Megan kasnije su uživali u jedrenju po luci u Sidneju, kratko su prisustvovali ženskom druženju koje je vodila vojvotkinja, a svoju četvorodnevnu australijsku turneju završili su večernjim odlaskom na ragbi utakmicu na stadionu Allianz. Par se u međuvremenu vratio kući u Kaliforniju.

