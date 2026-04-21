Glumački par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković u braku su skoro 18 godina i važe za jedan od najskladnijih parova u domaćem šoubiznisu. Upoznali su se na setu, a privatnost su dugo skrivali od očiju javnosti te je tako javno viđena samo jedna fotografija sa njihove svadbe.

Glumica je svojevremeno sa svojim pratiocima podelila fotografiju sa venčanja. Ona je imala šiške sve do očiju, dok je on nosio pederušu uz svečano odelo koja je u to vreme bila neizostavni modni detalj koji se na velika vrata vratio posle devedesetih. Sloboda je odabrala usku venčanicu i elegantni veo sa vezom na rubovima, klasiku po kojoj je i danas znamo i koja joj najbolje pristaje. Venčali su se u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Beogradu u najužem krugu porodice i prijatelja.

Ono što mnoge uvek iznenadi jeste razlika u godinama između njih dvoje. Vojin Ćetković je rođen 1971. godine, dok je Sloboda 1981. godište. To znači da je glumac od svoje supruge stariji tačno 10 godina.

Upoznali se 2002. godine na snimanju filma

Inače, Vojin Ćetković i deset godina mlađa Sloboda Mićalović upoznali su se 2002. na snimanju filma “Zona Zamfirova”, kada su se rodile prve iskre koje su kasnije prerasle u romansu.

Nedugo zatim oboje su se razišli od svojih partnera, a jedne letnje noći, 2004. godine, počeli su svoju ljubavnu romansu, koju su krunisali brakom četiri godine kasnije.

- Sećam se kada sam je prvi put ugledao, snimali smo, ona je bila studentkinja. Nikada na taj način nisam gledao studentkinje, naročito jer su uglavnom bile klinke. Prošlo je nekoliko dana, pozvao me je snimatelj da dođem da nešto pogledam. Video sam je kao nekog ko će verovatno da snima, nisam je posmatrao po principu “lepa je” ili slično - rekao je Vojin svojevremeno, prenosi "Hello".